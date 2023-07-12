Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru

Столична школа Midgard разом з учнями продовжують допомагати БФ «Життєлюб» в проекті «Обід без бід»

12.07.2023

Ось так із усмішками учні столичної Школи Midgard їздять на допомогу Фонду Життєлюб – привозять обіди зі свого шкільного ресторану та роздають людям, які того потребують. Самі учні діляться враженнями, що розуміють, що у багатьох немає домівок і вони абсолютно беззахисні і якщо у тебе є можливість, то чому ти не можеш їм допомогти, тим паче школа дає таку можливість! Участь дітей саме у цьому волонтерському проєкті змінює їх докорінно, каже засновник Midgard. Тож ця допомога стареньким стала обовʼязковою для всіх учнів, їздять і віддають усіх себе, щоб дійсно змалку знали наскільки це важливо! Засновник Midgard та архітектор особистостей Олег Попов вважає, що для учнів участь, саме в таких проектах, це дуже якісні зміни їх такого соціального сприйняття, що є різні світи і що дуже важливо і дуже круто і емоційно турботливо допомагати іншим людям.

Video: Столична школа Midgard разом з учнями продовжують допомагати БФ «Життєлюб» в проекті «Обід без бід»


Ось так із усмішками учні столичної Школи Midgard їздять на допомогу Фонду Життєлюб – привозять обіди зі свого шкільного ресторану та роздають людям, які того потребують. Самі учні діляться враженнями, що розуміють, що у багатьох немає домівок і вони абсолютно беззахисні і якщо у тебе є можливість, то чому ти не можеш їм допомогти, тим паче школа дає таку можливість!

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати