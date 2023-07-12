Столична школа Midgard разом з учнями продовжують допомагати БФ «Життєлюб» в проекті «Обід без бід»

Ось так із усмішками учні столичної Школи Midgard їздять на допомогу Фонду Життєлюб – привозять обіди зі свого шкільного ресторану та роздають людям, які того потребують. Самі учні діляться враженнями, що розуміють, що у багатьох немає домівок і вони абсолютно беззахисні і якщо у тебе є можливість, то чому ти не можеш їм допомогти, тим паче школа дає таку можливість! Участь дітей саме у цьому волонтерському проєкті змінює їх докорінно, каже засновник Midgard. Тож ця допомога стареньким стала обовʼязковою для всіх учнів, їздять і віддають усіх себе, щоб дійсно змалку знали наскільки це важливо! Засновник Midgard та архітектор особистостей Олег Попов вважає, що для учнів участь, саме в таких проектах, це дуже якісні зміни їх такого соціального сприйняття, що є різні світи і що дуже важливо і дуже круто і емоційно турботливо допомагати іншим людям.