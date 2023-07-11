Варення з вишні на зиму: 3 найкращих рецепти

Варення з вишні: три унікальні рецепти на зиму від учасників «МастерШеф»

Як приготувати вишневе варення на зиму? У нашому матеріалі ви знайдете три унікальні рецепти варення з вишні від учасників «МастерШеф». Варення неодмінно сподобається вам, і ви зможете здивувати всю родину.

Вишневе варення з прянощами

Більше на тему: Малиновий чизкейк: дієтичний рецепт без випікання

Таке варення має дуже багатий смак і чудовий аромат. Воно стане окрасою будь-якого столу і зігріє в холодний зимовий вечір.

Інгредієнти:

вишня — 2,5 кг

цукор — 1,5 кг

кориця — 2 шт.

бодян — 2 шт.

гвоздика — 2 шт.

кардамон — 3 шт.

перець духмяний горошком — 2 шт.

Приготування:

Видаляємо з вишень кісточки. Кладемо ягоди в миску, засипаємо цукром і залишаємо на 3 години, щоб вони пустили сік. Перекладаємо вишні в каструлю, доводимо до кипіння й через хвилину вимикаємо вогонь. Знімаємо з варення пінку та залишаємо на 2—3 години до повного охолодження. Прянощі складаємо в марлевий мішечок і кладемо у варення. Повертаємо його на плиту, знову доводимо до кипіння і через 2 хвилини вимикаємо вогонь. Залишаємо охолонути. Повторюємо процедуру варіння ще 2 рази. Витягуємо спеції, заливаємо гаряче варення в простерилізовані банки та закручуємо. Зберігати його краще за кімнатної температури.

Шоколадно-вишневе варення

Більше на тему: Варення з м’яти від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

вишня — 0,5 кг

цукор — 200 г

лимонний сік — 1 ст. л.

чорний шоколад 70% — 100 г

ром або коньяк (за бажанням) — 100 мл

вода — 50 мл

Приготування:

Чистимо вишні від кісточок і кладемо їх у каструлю. Додаємо воду, лимонний сік і цукор. Помішуючи, доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і додаємо коньяк або ром. Варимо на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. Шоколад ламаємо на шматочки. Знімаємо варення з вогню, додаємо шоколад і перемішуємо до повного його розчинення. Варення готове. Залишилося розлити його у банки.

Вишневе варення з мигдалем та лікером

Більше на тему: Сорбет із черешні: рецепт

Таке варення чудово підійде до млинців, кексів або морозива.

Інгредієнти:

вишня — 1 кг

цукор — 800 г

желфікс — 1 пакетик

мигдальні пластівці — 75 г

вишневий лікер — 2 ст. л.

Приготування:

Видаляємо кісточки з вишень. Засипаємо цукор і желфікс та залишаємо на кілька годин. Ставимо на невеликий вогонь, доводимо до кипіння, знімаємо пінку й варимо протягом 2—3 хвилин. Знімаємо з вогню, додаємо у варення лікер та мигдаль. За бажання горіхи можна попередньо подрібнити. Наповнюємо варенням попередньо підготовлені банки. Наше варення з мигдалем та лікером готове!

Смачного!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ