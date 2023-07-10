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Літній манікюр 2023: ідеї для вашого наступного візиту в салон

10.07.2023

Маєте запис на манікюр на ці вихідні, але ще не знаєте, що просити у свого майстра? Бажаєте додати яскравих фарб? Або барвистий дизайн нігтів просто не відповідає вашій мінімалістичній естетиці? У будь-якому разі не хвилюйтеся — ми виконали цю роботу за вас і переглянули яскраві та спокійні альтернативи, які ідеально підходять для літа 2023. Фото манікюру на літо 2023 — в матеріалі STB.UA.

Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів

Нюдові відтінки ніколи не підуть з моди

Забудьте про чорні, червоні та сині кольори. Віддайте сьогодні перевагу більш холодному відтінку яскравого білого на літо.

Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів

Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтівМанікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів

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Комбінуйте та поєднуйте

А якщо свою любов до матчі вивести на новий рівень? Я щодо ніжних зелених відтінків? Не виключайте можливість і френчу.

Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів

Вибачте за мою французьку

Chanel випустила свою колекцію Le Vernis, яка містить 17 нових відтінків, які підвищують настрій, а також набір наклейок. Світ моди задає тренди, а значить час згадати про мінімалістичні стікери на нюдових нігтях. Головне — занадто не захопитися.

Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів

Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів

Натуральність влітку рятує від спеки

Від відтінків льону до шовку – черпайте натхнення у своїх літніх гардеробах, які рятують вас від спеки.

Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтівМанікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів

Жовтий завжди про літо

Напевно, що саме жовтий колір асоціюється у нас із літом. Колір квітів, шимерів на тілі, сонця і звичайно манікюру.

Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів Манікюр літо 2023: тренди літнього манікюру для нігтів

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