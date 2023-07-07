7 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 7 липня

7 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Івана Купала. Крім того, 7 липня вшановують Іоанна Хрестителя. Які свята 7 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

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7 липня ― свята:

День працівника природно-заповідної справи в Україні,

Івана Купала

День працівника природно-заповідної справи в Україні відзначають 7 липня щороку. За підтримку ініціативи Міністерства охорони навколишнього природного середовища, 18-го серпня 2009-го року Президентом України, згідно Указу № 629/2009 встановлено професійне свято працівників природно-заповідної справи на 7 липня. В Україні дуже багато заповідників, і більше десяти із них зараз знаходяться в російській окупації в Криму, на Донбасі та у Північному Причорномор’ї. В наших заповідниках жили десятки видів тварин, які знаходяться в Червоній книзі, а працівники заповідників намагалися зберегти усю красу природи, якою вона є. Роботу працівників природно-заповідних зон не можна переоцінити, особливо зараз, під час війни.

Івана Купала відзначають щороку в ніч на 7 липня. Це народне свято, коріння якого відходить в давнину на тисячу років. Слов’яни Київської Русі святкували Русалії після рівнодення 22 червня, а Купала ― ніч-завершення свята, яке мало величезне значення для культури й господарства, означало процвітання та благоденство для людей. Також, не обходилося без взаємодії із містичними силами ― під час Русалій небезпечно купатися, тому що русалки заберуть. Після днівних ритуалі 6 липня, ввечері молодь збиралася та запалювала вогнища у лісі на горі або біля річки. Дівчина, яка була головною цієї ночі звалася Купала. Навколо вогнища танцювали, водили хороводи, дівчата та хлопці перевіряли свої стосунки ― стрибали разом через вогонь. На річці дівчата пускали вінки та гадали на своє майбутнє та суженого. Свято із християнізацією із Купала перетворилося на Івана Купала, а під 7 липня стали святкувати Різдво Іоанна Хрестителя. Проте слов’янські традиції із Київської Русі все ще продовжують існувати.

7 липня ― Церковні свята:

Різдво Іоанна Хрестителя відзначають щороку 7 липня. Свято на честь Різдва Івана Хрестителя — одне з дуже дуже рідкісних свят православного церковного календаря, коли відзначається народження прославленої особи, а не її мученицька смерть. Про Іоанна Хрестителя, або Предтечу написано в Євангелії від Луки. Він народився за 6 місяців до Христа у старої пари ― архангел Гавриїл пророкував їм, що в них народиться пророк. Іоан Хреститель народився звичайною дитиною, але його батько Захарія був священиком. Коли народився Іоанн, до Захарії повернувся голос, який той втратив вже давно. Сина пара виховувала у християнській вірі, і скоро хлопчик вирішив стати пустельником. Він пішов у пустелю на 30 років, а коли повернувся, проповідував християнство. Коли він тільки зустрів Христа, то зрозумів, хто той є. Іоанн хрестив Ісуса в річці Йордан, за що і отримав прізвисько Хреститель.

Він пережив вчителя, проте Іоанн Хреститель також помер мученицькою смертю. Він потрапив на святкування, і там його впізнала дочка царя Ірода. Вона зажадала поквитатися із християнином та зажадала голову Іоана Хрестителя. Так, його вбили за наказом дочки царя Ірода, а голову подали їй на блюді. Пізніше голова Іоана Хрестителя була святинею для християн Середніх віків.

7 липня ― День ангела:

Щороку 7 липня День ангела святкують Антоній, Яків, Іван та Микита.

7 липня ― прикмети і традиції:

На Купала важливим обрядом вважалися стрибки через вогнище: чим вище стрибнеш, тим щасливішим та здоровішим будеш;

Якщо перестрибнути із коханою людиною вогнище ― у вас міцний союз, якщо ні ― не бути вам парою.

А вранішня роса 7 липня чарівна ― вона дарує здоров’я та молодість;

7 липня вночі шукають квітку папороті. Якщо знайти у цей день папороть, а саме її цвіт, то отримаєш щастя на все життя.

7 липня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна відмовлятись від допомоги.

Не можна брати та давати у борг.

Не можна рубати дрова, щось майструвати.

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