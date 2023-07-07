Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru

Яке сьогодні свято ― 7 липня

07.07.2023

7 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Івана Купала. Крім того, 7 липня вшановують Іоанна Хрестителя. Які свята 7 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

7 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Більше на тему: Яке сьогодні свято 6 липня

7 липня ― свята:

  • День працівника природно-заповідної справи в Україні,
  • Івана Купала

День працівника природно-заповідної справи в Україні відзначають 7 липня щороку. За підтримку ініціативи Міністерства охорони навколишнього природного середовища, 18-го серпня 2009-го року Президентом України, згідно Указу № 629/2009 встановлено професійне свято працівників природно-заповідної справи на 7 липня. В Україні дуже багато заповідників, і більше десяти із них зараз знаходяться в російській окупації в Криму, на Донбасі та у Північному Причорномор’ї. В наших заповідниках жили десятки видів тварин, які знаходяться в Червоній книзі, а працівники заповідників намагалися зберегти усю красу природи, якою вона є. Роботу працівників природно-заповідних зон не можна переоцінити, особливо зараз, під час війни.

Івана Купала відзначають щороку в ніч на 7 липня. Це народне свято, коріння якого відходить в давнину на тисячу років. Слов’яни Київської Русі святкували Русалії після рівнодення 22 червня, а Купала ― ніч-завершення свята, яке мало величезне значення для культури й господарства, означало процвітання та благоденство для людей. Також, не обходилося без взаємодії із містичними силами ― під час Русалій небезпечно купатися, тому що русалки заберуть. Після днівних ритуалі 6 липня, ввечері молодь збиралася та запалювала вогнища у лісі на горі або біля річки. Дівчина, яка була головною цієї ночі звалася Купала. Навколо вогнища танцювали, водили хороводи, дівчата та хлопці перевіряли свої стосунки ― стрибали разом через вогонь. На річці дівчата пускали вінки та гадали на своє майбутнє та суженого. Свято із християнізацією із Купала перетворилося на Івана Купала, а під 7 липня стали святкувати Різдво Іоанна Хрестителя. Проте слов’янські традиції із Київської Русі все ще продовжують існувати.

7 липня ― Церковні свята:

Різдво Іоанна Хрестителя відзначають щороку 7 липня. Свято на честь Різдва Івана Хрестителя — одне з дуже дуже рідкісних свят православного церковного календаря, коли відзначається народження прославленої особи, а не її мученицька смерть. Про Іоанна Хрестителя, або Предтечу написано в Євангелії від Луки. Він народився за 6 місяців до Христа у старої пари ― архангел Гавриїл пророкував їм, що в них народиться пророк. Іоан Хреститель народився звичайною дитиною, але його батько Захарія був священиком. Коли народився Іоанн, до Захарії повернувся голос, який той втратив вже давно. Сина пара виховувала у християнській вірі, і скоро хлопчик вирішив стати пустельником. Він пішов у пустелю на 30 років, а коли повернувся, проповідував християнство. Коли він тільки зустрів Христа, то зрозумів, хто той є. Іоанн хрестив Ісуса в річці Йордан, за що і отримав прізвисько Хреститель.

Він пережив вчителя, проте Іоанн Хреститель також помер мученицькою смертю. Він потрапив на святкування, і там його впізнала дочка царя Ірода. Вона зажадала поквитатися із християнином та зажадала голову Іоана Хрестителя. Так, його вбили за наказом дочки царя Ірода, а голову подали їй на блюді. Пізніше голова Іоана Хрестителя була святинею для християн Середніх віків.

7 липня ― День ангела:

Щороку 7 липня День ангела святкують Антоній, Яків, Іван та Микита.

7 липня ― прикмети і традиції:

  • На Купала важливим обрядом вважалися стрибки через вогнище: чим вище стрибнеш, тим щасливішим та здоровішим будеш;
  • Якщо перестрибнути із коханою людиною вогнище ― у вас міцний союз, якщо ні ― не бути вам парою.
  • А вранішня роса 7 липня чарівна ― вона дарує здоров’я та молодість;
  • 7 липня вночі шукають квітку папороті. Якщо знайти у цей день папороть, а саме її цвіт, то отримаєш щастя на все життя.

7 липня ― що можна робити і що не можна робити:

  • Не можна відмовлятись від допомоги.
  • Не можна брати та давати у борг.
  • Не можна рубати дрова, щось майструвати.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
7 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день
Телеканал СТБ

Що можна і не можна робити на Івана Купала? Обряди і традиції

 7 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день
Телеканал СТБ

Івана Купала: історія свята

 7 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день
Телеканал СТБ

Красиві привітання з Івана Купала 2023 року у віршах і прозі

 7 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день
Телеканал СТБ

Яке сьогодні свято ― 6 липня

 7 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день
Телеканал СТБ

Ворожіння на Івана Купала від Олени Куриливої

 7 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день
Телеканал СТБ

Івана Купала 2023: коли свято в Україні та чи буде вихідний
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати