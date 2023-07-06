6 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 6 липня

6 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят. Серед них Горпина Купальниця. Крім того, 6 липня вшановують мученицю Агрипину. Які свята 6 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

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6 липня ― свята:

Івана Купала ); Горпина-купальниця ();

Всесвітній день поцілунку.

Свято Горпина Купальниця відзначають 6 липня щороку. Це традиційне українське слов’янське свято, яке передує Івана Купала. Справа в тому, що на християнську Агрипину раніше припадали слов’янські Русалії, які святкувалися не один тиждень. У Київській Русі вони закінчувалися святом Купала, зараз під впливом християнства воно трансформувалося в більш православне Івана Купала на честь Іоана Хрестителя, проте більшість традицій все ж залишилася ― серед них безліч різних звичаїв і обрядів, необхідних для забезпечення благополуччя і достатку. Протягом дня здійснювали гуляння та очисні обряди, готуючись до ночі Купала ― кульмінації свята. Від рання люди милися та парилися у банях ― навіть хворі, бо це вважався очисний обряд, який також проганяє хворобу. Жінки збирали гілки дерев та зелень для вінків. Після цього встановлювалися спільні столи на вулицю або на куток і починалися частування ― особливо важливо вважалося накормити нужденних. Після обіду починалися гуляння ― прикрашені квітами і травами молоді люди водили хороводи, розводили багаття біля річок на гірках, співали, танцювали, кружляли, ворожили, бенкетували, стрибали через вогонь, купалися в річках і в росі. Керувала усім дівчина, яку звали Купала. Також в ніч на Купала збирали цілющі трави, ворожили на коханого, дівчата запускали віночки на річку, а парубки шукали квітку папороті.

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Всесвітній день поцілунку відзначається 6 липня щороку. Свято було придумане у Великій Британії в XIX столітті, і мало весь цей час неофіційний характер. Ба більше, деякі країни відзначають його 22 червня. На початку 2000-х свято було офіційно затверджене на міжнародному рівні. Святкування в Україні та інших країнах проходить 6 липня ― публічно влаштовують різноманітні конкурси на кращий поцілунок, а часто на площі виходять молоді люди, які задарма цілують інших, щоб підняти настрій. Неофіційно свято також вважається і для закоханих, проте не треба плутати його з Днем закоханих 14 лютого.

6 липня ― церковні свята:

День мучениці Агрипини вшановується 6 липня щороку. Агрипина жила за часи правління імператора Валеріана. Вона була із багатої сім’ї та ще дівчиною увірувала в Христа та стала його нареченою. Проте, через гоніння на християн це було дуже небезпечно. Її схопили та закрили у темниці. Після цього Агрипину піддали тортурам, її били палками, поки не перебили кістки, а потім роздягнули та підвісили в кайданках. Однак спустився ангел, який полегшив її муки та звільнив від кайданок. Є дві теорії: Агрипина померла від ран, або особисто Валеріан наказав вбити її. Її тіло скоро відвезли на Сицилію, а у XV столітті до Константинополя, де люди зцілювалися коло мощів.

6 липня ― День ангела:

Щороку 6 липня День ангела святкують Агрипина, Олександр, Олексій, Антоній, Артемій, Герман, Йосип, Митрофан, Петро, Феодор

6 липня ― прикмети і традиції:

6 липня ― Горпина Купальниця. Українці проводили багато купальських обрядів, які збереглися попри християнізацію, а ніч вважали чарівною, бо саме тоді проводилась Купальська ніч.

Зранку на вікна і на поріг клали кропиву, щоб в будинок не пробралася нечиста сила, готували віники, збирали цілющу траву та сіяли ріпу ― вважалося, що тоді вона виросте особливо гарна.

Зранку 6 липня вмивалися росою ― для краси та молодості.

Сни в ніч на 6 липня виповняться, але навпаки тому, що приснилося.

Коли запускали віночки, то дивилися: якщо він гарно пливе по річці, дівчина скоро вийде заміж, якщо потонув ― буде лихо, а якщо протримався на воді ― чекайте гарних новин.

6 липня ― що можна робити, і що не можна робити:

Не можна сваритися та злословити;

Не можна відмовляти нужденним;

Не можна робити по хаті роботу, крім необхідної для свята;

Не можна виносити сміття після обіду.

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