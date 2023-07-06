Красиві привітання з Івана Купала 2023 року у віршах та прозі

Красиві привітання з Івана Купала 2023 року у віршах і прозі

7 липня відзначається одна з найважливіших подій — свято Івана Купала. У ніч з 6 на 7 липня наші предки збирали росу і трави, адже вони володіли цілющими властивостями. Згідно з повір’ям, якщо в цю ніч вмитися свіжою росою, то весь рік будеш красивим і здоровим. Привітання у віршах і прозі зібрала редакція STB.UA.

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Привітання з Івана Купала 2023 в прозі

Вітаю зі святом Івана Купала. Нехай кажуть, що знайти квітучий папороть неможливо, адже такого не буває, але я бажаю, щоб в твоєму серці завжди, а не тільки сьогодні, цвів яскраво і красиво папороть щастя і любові. Нехай сьогодні збудуться всі добрі надії і шлях до мрій вкажуть пекучі багаття.

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Вітаю вас зі святом Івана Купала, бажаю вам жити в достатку і радості, захоплюватися життям і дарувати добро всім людям на Землі. Нехай щасливі і здорові будуть ваші сім’ї, нехай мир панує у вашому домі!

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У день Івана Купала від душі побажати хочу щедрості долі і пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї удачі і благополуччя на життєвому шляху.

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Зі святом Івана Купала. Нехай буде радісним і багатим твоє життя, нехай запам’ятається яскравими фарбами і посмішками це свято. Бажаю здоров’я на довгі роки, щирої любові і казкової романтики.

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Я бажаю вам в ніч Купали, звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що він довго мріяв. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви всім святим і в житті кожного настане мир, благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять у ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч — наповнить душу радістю.

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