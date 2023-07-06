Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru

Красиві привітання з Івана Купала 2023 року у віршах і прозі

06.07.2023

7 липня відзначається одна з найважливіших подій — свято Івана Купала. У ніч з 6 на 7 липня наші предки збирали росу і трави, адже вони володіли цілющими властивостями. Згідно з повір’ям, якщо в цю ніч вмитися свіжою росою, то весь рік будеш красивим і здоровим. Привітання у віршах і прозі зібрала редакція STB.UA.

Красиві привітання з Івана Купала 2023 року у віршах та прозі

Більше на тему: Ворожіння на Івана Купала від Олени Куриливої

Привітання з Івана Купала 2023 в прозі

Вітаю зі святом Івана Купала. Нехай кажуть, що знайти квітучий папороть неможливо, адже такого не буває, але я бажаю, щоб в твоєму серці завжди, а не тільки сьогодні, цвів яскраво і красиво папороть щастя і любові. Нехай сьогодні збудуться всі добрі надії і шлях до мрій вкажуть пекучі багаття.

***

Вітаю вас зі святом Івана Купала, бажаю вам жити в достатку і радості, захоплюватися життям і дарувати добро всім людям на Землі. Нехай щасливі і здорові будуть ваші сім’ї, нехай мир панує у вашому домі!

***

У день Івана Купала від душі побажати хочу щедрості долі і пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї удачі і благополуччя на життєвому шляху.

Красиві привітання з Івана Купала 2023 року у віршах та прозі

***

Зі святом Івана Купала. Нехай буде радісним і багатим твоє життя, нехай запам’ятається яскравими фарбами і посмішками це свято. Бажаю здоров’я на довгі роки, щирої любові і казкової романтики.

***

Я бажаю вам в ніч Купали, звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що він довго мріяв. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви всім святим і в житті кожного настане мир, благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять у ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч — наповнить душу радістю.

***

Красиві привітання з Івана Купала 2023 року у віршах та прозі

Більше на тему: Що можна і не можна робити на Івана Купала? Обряди і традиції

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Красиві привітання з Івана Купала 2023 року у віршах та прозі
Телеканал СТБ

Яке сьогодні свято ― 6 липня

 Красиві привітання з Івана Купала 2023 року у віршах та прозі
Телеканал СТБ

Ворожіння на Івана Купала від Олени Куриливої

 Красиві привітання з Івана Купала 2023 року у віршах та прозі
Телеканал СТБ

Що можна і не можна робити на Івана Купала? Обряди і традиції

 Красиві привітання з Івана Купала 2023 року у віршах та прозі
Телеканал СТБ

Івана Купала 2023: коли свято в Україні та чи буде вихідний

 Красиві привітання з Івана Купала 2023 року у віршах та прозі
Телеканал СТБ

20 років шлюбу: як називається і що прийнято дарувати

 Красиві привітання з Івана Купала 2023 року у віршах та прозі
Телеканал СТБ

Яке сьогодні свято ― 5 липня
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати