Обряди і традиції на Івана Купала: що можна і що не можна робити на Івана Купала

Що можна і не можна робити на Івана Купала? Обряди і традиції

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Давнє язичницьке свято Івана Купала пов’язане з прославленням трьох стихій: вогню, води та літніх трав. З їх допомогою можна як відігнати злих духів, так і привернути, тому важливо здійснювати обряди і слідувати купальським традиціям правильно. Експерти проекту «Слідство ведуть екстрасенси» розповіли, що можна, та, що не варто робити на Івана Купала. Про це читайте в матеріалі STB.UA.



Експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Рубіна Цибульська розповіла про історію і повір’я свята Івана Купала.

День Івана Купали бере свій початок в язичницької давнини. Колись він був приурочений дню літнього сонцестояння, але в результаті церковного впливу змістився більше, ніж на 2 тижні. Втім, багаторічні традиції і спільні святкові заходи відкрили силу цього дня без астрономічного посилення. Згідно з повір’ям в цю ніч з’єднувалися два начала: чоловіче і жіноче, дві стихії: вогню і води. Від цього безліч обрядів було пов’язано саме з ними. Наприклад, вдень дівчата плели вінки, а ввечері запускали їх на воду, загадуючи при цьому вийти заміж за коханого. Крім того, всім відомі розваги, пов’язані зі стрибками через вогнище, а також спалення опудала Купали. Однак, мало хто знає, що розваги ці також очищають людину від негативів за допомогою сильної енергії вогню.

Багаття на Івана Купала

Традиція палити багаття в ніч на Івана Купала з 6 на 7 липня поринає своїми коренями в язичницьке минуле і пов’язана з літнім сонцестоянням. Світловий день ставав усе меншим, чим охоче користувалися темні сили. І щоб відігнати різного роду демонів, люди виходили на масові гуляння навколо багать.

Втім, збиралися не просто погрітися, а заради змагальних стрибків – хто стрибне вище всіх над багаттям, той буде найщасливішим. А вже над затухаючим вогнем, взявшись за руки, починали стрибати закохані пари. Якщо руки розчепляться – залишатися разом їм не судилося, а якщо втримаються – будуть любити один одного багато-багато років.

Ще вогонь використовували для зцілення, вважаючи, що якщо спалити в купальську ніч одяг хворої людини, вона незабаром одужає. Ну а щоб надати нічному гулянню видовищності, сільські парубки підпалювали бочки та з високого берега скочували їх у воду.

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Вода на Івана Купала

Багато купальських традицій пов’язані з водою. 7 липня християни відзначають також день народження Іоанна Предтечі, який хрестив Ісуса в Йордані. Тому вважається, що саме з цього дня купання у відкритих водоймах стають безпечними – з річок і озер виганяється вся нечисть.

Протекція Купали над любителями поплавати у воді триває до Ільїна дня, який відзначають 2 серпня. Крім цілющого купання, оздоровити тіло і душу здатна ранкова роса, а молодих дівчат вона зробить ще красивішими. Вмиваючись вранці, ввечері дівчата пускають по воді вінки, щоб ворожити на любов.

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Трави на Івана Купала

На Івана Купала особливими цілющими силами наділялися польові трави і квіти – їх збирали, сушили і використовували потім весь рік для лікування, захисту від злих духів і пристріту.

Найголовнішою рослиною в цей день вважається папороть. За легендою в купальську ніч папороть може заквітнути на кілька секунд – людина, побачивши це диво, повинна зірвати квітку та бігти геть з лісу, рятуючись від нечистої сили. Якщо втекти від злих духів вдасться, то такий щасливчик навчиться розуміти мову рослин і тварин, а також зможе легко відшукувати будь-які скарби.

Що не можна робити на Івана Купала?

Експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова розповіла про те, що не можна робити на Івана Купала.

На Івана Купала прокидається всяка лісова нечисть, тому в цю ніч не можна спати. Крім сну, є й інші заборони. В ніч з 6 на 7 липня від води слід триматися подалі вагітним, дітям та старим. Водяна нечисть може нашкодити слабким організмам цих людей. Щоб родина не збідніла, її членам на Івана Купала краще нічого не віддавати, не продавати і не позичати. А якщо людина знайде на дорозі гроші – навіть велику суму – їй ні в якому разі не можна їх брати. Жінкам не можна відзначити Івана Купала і не побувати біля вечірнього багаття – так роблять тільки відьми.

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