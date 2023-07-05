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Яке сьогодні свято ― 5 липня

05.07.2023

5 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День звільнення міст Краматорська та Слов’янська від проросійських терористів. Крім того, 5 липня вшановують священномученика Євсевія. Які свята 5 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

5 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

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5 липня ― свята:

  • День звільнення міст Краматорська та Слов’янська від проросійських терористів;
  • День роботоголіка (трудоголіка);

День звільнення міста Краматорська та день звільнення міста Слов’янська відзначають 5 липня щороку. Українська армія звільнила від окупантів на Донбасі Краматорськ та Слов’янськ 5 липня 2014 року. Спочатку свято було локальне, а в 2016 році воно стало офіційним і відзначалося на рівні державних органів. В 2016 році відзначали 2 роки по звільненню українських міст. Свято дуже важливе для українців. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Краматорськ та Слов’янськ мужньо протистоять рашистам. 

День трудоголіка (роботоголіка) святкують 5 липня щороку. Свято має напів жартівливий характер ― трудоголікам цим святом нагадують, що треба виділяти час на відпочинок.

Трудоголізм ― нав’язлива ідея у людини весь час працювати. Визначення та ознаки трудоголізму сформулював американський психолог Уейн Е. Оутс. Людина може бути працелюбною ― для цього не треба бути трудоголіком. Працелюбні люди відпочивають, в той час як трудоголіки розбалансували свій графік і їх організм перевантажений, а психіка під загрозою вигорання. Тому працелюбні люди задоволені роботою, водночас, коли трудоголіки не задоволені працею та результатами.

5 липня ― церковні свята:

Євсевій Самосатський вшановується 5 липня щороку. Євсевій був єпископом Самосатським у 4 столітті, проте в цей час імператор Валент підтримував аріанську єресь, і Євсевій змушений був тікати до Сирії, потім Фінікію та Палестину, щоб скріпити вірних у святій вірі. А з 374 року Євсевій перебував у вигнанні в Тракії і лише 378 року повернувся єпископом на своє місце. Проте через кілька років він поїхав в інше місто, щоб замінити єпископа, і загинув через те, що жінка-аріанка скинула йому на голову черепок з даху.

5 липня ― День ангела:

Щороку День ангела 5 липня святкують Василь, Геннадій, Іуліанія.

5 липня ― прикмети і традиції:

  • Увечері з’явилася роса ― наступний день буде ясним.
  • Сновидіння вдень 5 липня ― віщі.

5 липня ― що можна робити і що не можна робити:

  • Стримуйте емоції і не піддавайтеся спокусам. Будьте обережні на дорогах.
  • Не можна брехати та лицемірити.

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