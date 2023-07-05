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Як виглядає сучасний шкільний розклад? В столичній школі Midgard запровадили уроки волонтерства

05.07.2023

Наша дійсність – школяри проєктують з нуля власні робочі прототипи військових дронів і відправляють до ЗСУ. В столичній школі Midgard кажуть, спочатку хвилювались, але започаткувавши уроки волонтерства, упевнились – це потрібно! Засновник та архітектор особистостей приватної школи Midgard Олег Попов запевняє, що це дуже сучасно і має великий відгук у всіх дітей і це формує відчуття суспільної єдності, навички, визначення місця, яке вони займають. Вони можуть реалізувати свої бажання й тривоги з приводу перемоги, і це дуже класний і крутий проєкт. Уроки волонтерства вийшли на зовсім новий рівень. Це коли можна поєднати корисну дію – допомогу військовим – разом із професійною. Тобто дитина таким чином може знайти свою майбутню професію. Проєкт із апсайклінгу чи урок з деревообробки – головне, щоб дитина сама обрала, до чого лежить душа, кажуть у Midgard. І мріють, що такі уроки з’являться у всіх школах України.

Video: Як виглядає сучасний шкільний розклад? В столичній школі Midgard запровадили уроки волонтерства


Наша дійсність – школяри проєктують з нуля власні робочі прототипи для  військових дронів і відправляють до ЗСУ.

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