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Швидко та ситно: Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом сніданку

05.07.2023

Кулінар та суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво любить спілкуватися з шанувальниками та ділитися з ними корисними порадами та моментами зі свого життя. Сьогодні він вирішив показати свій сніданок, залишивши рецепт швидкої та поживної страви в Інстаграм. Для нього важливо, щоб у сніданку були присутні протеїн, вітаміни та корисний жир. 

Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом сніданку: дуже простого та ситного

Інгредієнти:

  • Філе курки;
  • оливкова олія;
  • томати;
  • цибуля;
  • часник;
  • рисова каша.

Так на сніданок кулінар Ектор Хіменес-Браво приготував філе курки, попередньо порізавши його на кубики. Потім посмажив на сковороді з оливковою олією. Додав томати, цибулю та трохи часнику, які також порізав на невеликі шматочки. Для гарніру він вибрав звичайну рисову кашу, яку приготував на пару.

Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом сніданку: дуже простого та ситного

Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом сніданку: дуже простого та ситного

«Швидко та ситно, але головний інгредієнт – кохання», — заявив Ектор Хіменес-Браво.

Кулінар також зізнався, що для нього важливо, щоб у сніданку були присутні протеїн, вітаміни та корисний жир, який, наприклад, є в авокадо.

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