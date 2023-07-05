Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом сніданку: дуже простого та ситного

Швидко та ситно: Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом сніданку

Кулінар та суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво любить спілкуватися з шанувальниками та ділитися з ними корисними порадами та моментами зі свого життя. Сьогодні він вирішив показати свій сніданок, залишивши рецепт швидкої та поживної страви в Інстаграм. Для нього важливо, щоб у сніданку були присутні протеїн, вітаміни та корисний жир.

Інгредієнти:

Філе курки;

оливкова олія;

томати;

цибуля;

часник;

рисова каша.

Так на сніданок кулінар Ектор Хіменес-Браво приготував філе курки, попередньо порізавши його на кубики. Потім посмажив на сковороді з оливковою олією. Додав томати, цибулю та трохи часнику, які також порізав на невеликі шматочки. Для гарніру він вибрав звичайну рисову кашу, яку приготував на пару.

«Швидко та ситно, але головний інгредієнт – кохання», — заявив Ектор Хіменес-Браво.

Кулінар також зізнався, що для нього важливо, щоб у сніданку були присутні протеїн, вітаміни та корисний жир, який, наприклад, є в авокадо.

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