Роздільне харчування: основні принципи

Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru

Роздільне харчування: що це і основні принципи

05.07.2023

Роздільне харчування не вимагає обмежування себе в улюблених продуктах, однак передбачає грамотний підхід до їх поєднання – залежно від складу і швидкості засвоєння. Це зменшує навантаження на шлунок і дозволяє організму налаштуватися на кожен поживний елемент. У чому користь і як правильно харчуватися роздільно, розказали дієтологи проекту «Зважені та щасливі»-9

раздельное питание

Головне правило системи роздільного харчування – не поєднувати під час прийому їжі вуглеводи з білками і кислими фруктами. Справа в тому, що кожній органічній речовині потрібне певне середовище для повноцінного засвоєння – кисле або лужне. Якщо вживати білки і вуглеводи разом, процес травлення сповільнюється, що тягне за собою низку не надто приємних наслідків. Як мінімум, проблеми із зайвою вагою та швидкістю метаболізму.

Більше на тему: «Зважені та щасливі»-8: дієтичне меню на кожен день

Так, навіть звичайне яблуко, з’їдене після апетитного стейка, істотно збільшить навантаження на підшлункову залозу і стане причиною порушення обмінних процесів. Кислий фрукт, що вживається натщесерце, перетравлюється протягом 15–20 хвилин. А ось якщо перекусити ним після м’ясної страви – це призведе до затримки їжі в шлунку, бродіння та значно погіршить засвоєння білка. У підсумку обидва продукти надійдуть до кишечника погано перетравленими, а їх поживна цінність значно знизиться. Уникнути всіх цих проблем дуже просто – спробуйте дотримуватися принципів роздільного харчування.

Основні принципи роздільного харчування

Система базується на двох правилах – вживати лише сумісні продукти під час одного прийому їжі та витримувати перерву між вживанням різних продуктів (2 години).

раздельное питание

Не рекомендовано поєднувати в одному прийомі їжі:

  • вуглеводи та кислі фрукти
  • вуглеводи та білки
  • два білкові продукти
  • жири та білки
  • кислі фрукти та білки
  • продукти, що містять цукор та крохмаль
  • кавун або диню й інші продукти
  • молоко та інші продукти.

Більше на тему: Ефективні дієти: топ-5

Не надасть ніякої користі й вживання будь-якої рідини під час їжі: вода забирає частину шлункового соку, що несприятливо позначається на травленні. Однак є кілька нейтральних продуктів, які можна без шкоди поєднувати з будь-якими іншими. До них належать:

еда в банке

  • жирний кисломолочний сир;
  • твердий сир;
  • вершкове масло;
  • свіжі овочі та зелень;
  • сухофрукти.

Якщо для вас переваги роздільного харчування очевидні, можете випробувати систему на собі. Головне, не забувати прислухатися до організму, а ще краще – попередньо проконсультуватися з лікарем.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Роздільне харчування: основні принципи
Телеканал СТБ

Алергія на сонце: причини виникнення, симптоми, лікування

 что делать если укусил клещ
Телеканал СТБ

Що робити, якщо вкусив кліщ?

 Роздільне харчування: основні принципи
Телеканал СТБ

Графік магнітних бур на липень 2023: як упоратися з поганим самопочуттям

 Роздільне харчування: основні принципи
Телеканал СТБ

4 вправи для швидкого зниження рівня стресу в дитини від ЮНІСЕФ

 Роздільне харчування: основні принципи
Телеканал СТБ

Вишня: користь і шкода улюбленої ягоди

 Роздільне харчування: основні принципи
Телеканал СТБ

Найкращі продукти від депресії
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати