Як зробити оладки з кабачків: 5 рецептів приготування

Оладки з кабачків: 5 смачних рецептів від учасниці «МастерШеф»

Незвичайні кабачкові оладки із сиром – ідеальна страва, особливо в літню пору. Це не лише корисно та ситно, а й смачно. Фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода поділилася п’ятьма найкращими рецептами приготування оладок з кабачків. Читайте в матеріалі.

Оладки з кабачків із цукром

Інгредієнти:

Кабачки – 450 г

Цукор – 3 – 4 ст. л.

Яйце – 1 шт.

Сіль – 1/2 ч. л.

Борошно – 1/2 скл.

Приготування:

Кабачки очистити від шкірки. Натерти на дрібній тертці. Додати цукор, сіль, яйце. Всипати борошно. Перемішати. Смажити на середньому вогні кілька хвилин з кожного боку до рум’яності. Подати зі сметаною або варенням.

Оладки з кабачків із зеленню

Інгредієнти:

Кабачки – 500 г

Яйце – 1 шт.

Борошно – 2 ст. л.

Свіжий кріп

Часник – 1 зубчик

Зелена цибуля

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Приготування:

Кабачки натерти на великій тертці. Нарізати цибулю та кріп. Додати до кабачків. Перемішати. Додати яйце, вичавити часник. Посолити. Всипати борошно, знову перемішати до однорідності. Обсмажити на олії кілька хвилин з кожного боку. Подавати як гарнір до м’яса або як самостійну страву зі сметаною.

Оладки з кабачків із яйцем

Інгредієнти:

Кабачки – 500 г

Яйце – 1 шт.

Сіль – 1/2 ч. л.

Цукор – 1 ст. л.

Борошно – 1/2 скл.

Приготування:

Кабачки натерти на тертці. Додати 1 яйце і добре перемішати. Додати сіль і цукор. Всипати борошно, перемішати. Розігріти олію. Викласти ложкою невеликі оладки на сковороду. Смажити кілька хвилин з кожного боку, поки оладки не стануть рум’яними.

Оладки з кабачків із сиром

Інгредієнти:

Терті кабачки – 4 скл.

Олія – ​​2 ст. л.

Цибулина – 2 шт.

Часник – 2 зубчики

Рублена зелень – 3 ст. л.

Яйця – 3 шт.

Хлібні крихти – 1 скл.

Тертий твердий сир – 1 скл.

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Приготування:

Дрібно нарізати цибулю, смажити на олії 5 хвилин. Додати подрібнений часник і кабачки та готувати на середньому вогні близько 5 хвилин. Додати рублену зелень, дрібку чорного перцю, перемішати і зняти з вогню. Перекласти в миску. Додати яйця, хлібні крихти або покришений крекер, склянку тертого сиру. Перемішати і сформувати коржі діаметром 7 – 8 см. Налити на пательню олію шаром 1 см, розігріти на середньому вогні. Обсмажувати оладки по 3 – 4 штуки за раз до золотистого кольору, приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Готові оладки викласти на блюдо, можна посипати зверху тертим сиром.

Оладки з кабачків із панірувальними сухарями

Інгредієнти:

Великий кабачок

Яйця – 1 – 2 шт.

Панірувальні сухарі – 1/2 скл.

Сіль – 1/2 ч. л.

Цукор – 1 ст. л.

Приготування:

Кабачок вимити, очистити й натерти на великій тертці. Дати постояти деякий час, щоб пустив сік. Вичавити руками сік, злити. Додати яйце і панірувальні сухарі, приправити сіллю та цукром. Ретельно перемішати. Розігріти в сковороді олію. Великою ложкою викласти оладки, обсмажити з одного боку до рум’яності, перевернути, обсмажити ще кілька хвилин. Подавати зі сметаною, варенням або цукром.

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