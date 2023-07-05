Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Модні зачіски літа 2023: аксесуари для укладення волосся цього літа

Літо — час «поцілунків сонця». Занадто спекотно, щоб розпускати волосся, але і занадто просто, аби просто зав’язати хвіст. Тож зробіть зачіску цього літа за допомогою аксесуарів для волосся. Модні зачіски літа 2023 — дивіться в матеріалі STB.UA.

Літо — пора року, коли повторювати «сьогодні занадто спекотно» абсолютно нормально. Навіть мінімальний час перебування на сонці переконає вас зав’язати волосся, аби відкрити шию і плечі. Тож часто трапляється так, що вдома ви працювали над укладкою, а вийшовши… згодом все одно зав’язали незграбний хвіст.

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Замість того, щоб скручувати волосся в розпатланий пучок, спробуйте використовувати аксесуари, які доповнять образ. Подумайте про бандани, шовкові банти для волосся, пов’язки на голову, заколки та краби. До речі, шляпи і панами також повернулися на полиці магазинів. А значить і у життя всіх модниць.

Завдяки поверненню в моду 2000-х, заколки з камінням та гігантські резинки для волосся ввірвалися в наше життя.

Сьогодні дизайнери також додають правила до аксесуарів для волосся — якщо ви хочете привернути увагу, прийдіть на пізній сніданок наступних вихідних із заколкою біля обличчя.

Якщо це вам не пасує, візьміть банти, пов’язки на голову або прості шовкові шарфи, які можуть врятувати ситуацію. Низький хвіст зав’яжіть звичайною резинкою, а поверх обгорніть його шовковим бантом. Зафіксуйте все невидимкою, аби не загубити аксесуар по дорозі.

Пам’ятаєте про відомий ефект мокрого волосся? Він знову повертається в наше життя. Створити його можна за допомогою сольового спрею для волосся. Створіть пляжний образ, який доречно поєднується зі сліп-дресами, або лляними сорочками.

Налаковане волосся у хвіст — найголовніший тренд 2000-х. До речі, його також часто використовують, аби замаскувати і приховати пишних і неслухняних пастм.

Краби — ще один старий, але вірний друг. Нещодавно ми використовували його вдома, поки змивали свій макіяж. А сьогодні він впевнено крокує з нами до офісів чи на побачення.

Тож експерементувати не страшно! Ба більше — аксесуари завжди працюють як на довгому, так і на короткому волоссі.

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