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Модні зачіски літа 2023: аксесуари для укладення волосся цього літа

05.07.2023

Літо — час «поцілунків сонця». Занадто спекотно, щоб розпускати волосся, але і занадто просто, аби просто зав’язати хвіст. Тож зробіть зачіску цього літа за допомогою аксесуарів для волосся. Модні зачіски літа 2023 — дивіться в матеріалі STB.UA.

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Літо — пора року, коли повторювати «сьогодні занадто спекотно» абсолютно нормально. Навіть мінімальний час перебування на сонці переконає вас зав’язати волосся, аби відкрити шию і плечі. Тож часто трапляється так, що вдома ви працювали над укладкою, а вийшовши… згодом все одно зав’язали незграбний хвіст. 

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Замість того, щоб скручувати волосся в розпатланий пучок, спробуйте використовувати аксесуари, які доповнять образ. Подумайте про бандани, шовкові банти для волосся, пов’язки на голову, заколки та краби. До речі, шляпи і панами також повернулися на полиці магазинів. А значить і у життя всіх модниць.

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезонуМодні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Завдяки поверненню в моду 2000-х, заколки з камінням та гігантські резинки для волосся ввірвалися в наше життя. 

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Сьогодні дизайнери також додають правила до аксесуарів для волосся — якщо ви хочете привернути увагу, прийдіть на пізній сніданок наступних вихідних із заколкою біля обличчя.

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Якщо це вам не пасує, візьміть банти, пов’язки на голову або прості шовкові шарфи, які можуть врятувати ситуацію. Низький хвіст зав’яжіть звичайною резинкою, а поверх обгорніть його шовковим бантом. Зафіксуйте все невидимкою, аби не загубити аксесуар по дорозі.

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Пам’ятаєте про відомий ефект мокрого волосся? Він знову повертається в наше життя. Створити його можна за допомогою сольового спрею для волосся. Створіть пляжний образ, який доречно поєднується зі сліп-дресами, або лляними сорочками. 

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезонуМодні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Налаковане волосся у хвіст — найголовніший тренд 2000-х. До речі, його також часто використовують, аби замаскувати і приховати пишних і неслухняних пастм. 

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезонуМодні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Краби — ще один старий, але вірний друг. Нещодавно ми використовували його вдома, поки змивали свій макіяж. А сьогодні він впевнено крокує з нами до офісів чи на побачення.

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Модні зачіски літа 2023: тренди цього сезону

Тож експерементувати не страшно! Ба більше — аксесуари завжди працюють як на довгому, так і на короткому волоссі.

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