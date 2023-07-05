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Івана Купала 2023: коли свято в Україні та чи буде вихідний

05.07.2023

Важливо! Просимо вас завжди бути обережними та пильними, не нехтувати комендантською годиною. Не заходьте на невідомі вам ділянки та в місця, неперевірені ДСНС (або не рекомендовані для відвідування), аби уникнути мінної загрози. Убезпечте себе та близьких!

Івана Купала ― давнє слов’янське та українське свято. Колись це була одна з головних та містичних ночей Русалій у слов’ян. Зараз же Івана Купала пов’язане з християнськими святими Агрипиною та Іоанном Хрестителем. Коли Івана Купала в Україні? Редакція STB.UA розповідає, чи буде вихідний та що можна і чого не можна робити у цей день.

Івана Купала 2023: коли Івана Купала в Україні

Коли Івана Купала 2023 в Україні

Івана Купала ― традиційне слов’янське свято, яке існувало задовго до хрещення Київської Русі. Купала входило до щорічних русалій, які починалися з дня сонцестояння в червні. Останній день ― Горпина Купальниця припадав на 6 липня, а Купала починалося після обіду та тривало усю ніч.

Після хрещення Київської Русі свята були підлаштовані під християнські, і 6 липня відзначають Агрипини Римської, а 7 липня ― Різдво Іоанна Хрестителя. А під впливом цих свят Купала стало Івана Купала.

Тож традиційно Івана Купала святкують 7 липня.

Більше на тему: Красиві привітання з Івана Купала 2023 року у віршах і прозі

Івана Купала ― чи буде вихідний в 2023 році

На Івана Купала ніколи не виділявся вихідний на державному рівні. Тому учасникам нічних гулянь необхідно було розподіляти свій час так, щоб вийти на роботу 7 липня, якщо це не субота чи неділя. В 2023 році Івана Купала точно не буде вихідним, оскільки український уряд прийняв рішення про відміну додаткових вихідних на 2023 рік у зв’язку із повномасштабним вторгненням росії в Україну.

А святкування Купала доведеться відкласти до закінчення війни, оскільки в Україні діє комендантська година. 

Більше на тему: Що можна і не можна робити на Івана Купала? Обряди і традиції

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