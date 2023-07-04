Як приготувати заморожений йогурт в домашніх умовах: рецепт покроково

Заморожений йогурт в домашніх умовах: рецепт від Юрія Негрича
Заморожений йогурт ‒ прекрасний смаколик, який ідеально смакує у спекотні літні дні. До того ж цей десерт низькокалорійний і дуже простий у приготуванні. Читайте в нашому матеріалі рецепт приготування замороженого йогурту в домашніх умовах від учасника проєкту «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича.
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Заморожений йогурт в домашних умовах
Складові:
- цукор ‒ 150 г
- яєчні білки ‒ 55 г
- йогурт ‒ 570 г
- вода ‒ 60 мл
Спосіб приготування:
- Спочатку потрібно приготувати сироп із води і цукру. Коли цукор повністю розчиниться, необхідно варити сироп протягом однієї хвилини. Температура сиропу повинна бути від 110 до 120 °C.
- Потім білок потрібно збити до утворення міцної піни.
- Продовжуючи збивати білок на середній швидкості міксера, необхідно влити тонкою цівкою весь сироп, ззбільшити швидкість і збивати масу, поки чаша повністю не охолоне.
- Далі на мінімальній швидкості міксера влити йогурт і все ретельно перемішати.
- Отриману масу слід заморозити в морожениці відповідно до інструкції. У різних марок і моделей час заморозки також може бути різним.
Йогурт готовий. Подавати з ягодами, сиропом, шоколадом або варенням.
Смачного!
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