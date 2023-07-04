4 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 4 липня

4 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День Національної поліції України. Крім того, 4 липня вшановують Юліана Тарсійського. Які свята 4 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

4 липня ― свята:

День Національної поліції України;

День судового експерта України;

День Національної поліції України відзначають 4 липня щороку. Спочатку День Нацполіції відзначався 4 сервня щороку ― на день підписання «Закону про національну поліцію», проте з 2018 року Указом президента України святкування перенесли на 4 липня. Свято було створене в 2015 році на честь реформування Міністерства Внутрішніх Справ та створення Національної Поліції та Патрульної поліції на основі міліції, яка існувала з радянських часів. Національна поліція України ― центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки. Створення Нацполіції ― один із кроків реорганізації та реформування України після розвалу СРСР. На День Національної поліції проводяться святкові заходи у частинах, нагородження працівників, заходи, покликані збільшити обізнаність українців із роботою Національної поліції.

День судового експерта України відзначають 4 липня щороку. День судового експерта святкують із 2009 року. Свято було створене через те, яке значення має судовий експерт при розслідуванні справ. Свято створене за ініціативи Координаційної ради з проблем судової експертизи, яка діє при Міністерстві юстиції України указом президента України № 424/2009 від 10 червня 2009 року «Про день судового експерта». На свято прийнято заохочувати експертів на роботі, підвищувати, вручати нагороди та премії. Свято є суто професійним. Навчання на судового експерта непросте ― цю професію почали документувати вже з 13 століття в Китаї. Зараз експерти мають знати хімію, фізику, біологію ― вплив різноманітних чинників на людину та предмети. Це все може допомагати встановлювати, як здійснювався злочин.

4 липня ― церковні свята:

День мученика Юліана Тарсійського відзначають 4 липня щороку. Юліан Тарсійський жив наприкінці ІІІ ст. н.е. в Тарсі в Кілікії. Його батько був впливовим сенатором, а мати ― християнкою. Після смерті чоловіка вона переселилася та виховувала сина християнином. Проте, Юліану не поталанило жити за часи гоніння на християн імператора Діоклетіана. Проте, хоч від початку гоніння Юліану виповнилося 18 років, його не кинули одразу в темницю. Спочатку його вмовляли та обіцяли дари ― багатство, славу, посади. Він відмовився та накликав на себе біду. Цілий рік мученика водили по містах Кілікійської області, в кожному з них піддаючи допитам і жорстоким катуванням, після чого кинули в темницю. Мати святого Юліана благала його бути твердим до кінця та не здаватися. Коли наступного разу вони постали перед Діоклетіаном, то мати Юліана назвала себе християнкою. Той наказав відрубати їй ступні ― і жінка померла тут же від втрати крові. А Юліана зашили в мішок із гадами та кинули в море.

4 липня ― День ангела:

Олексій, Анастасія, Антоній, Василісса, Георгій, Іоанн, Іона, Іулій, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Феодор

4 липня ― прикмети і традиції:

4 липня називають «Ульянів день», «Ульяндень», «Липів колір». Вважалося, що липовий цвіт, зібраний 4 липня, володіє цілющою силою.

Заготована сьогодні липа може лікувати хвороби, повертати красу та молодість.

Якщо соловей співає під ранок ― буде гарна погода;

4 липня ― що можна робити і що не можна:

Не можна у цей день обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.

Не можна починати нові справи.

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