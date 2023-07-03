Магнітні бурі у липні 2023: розклад для метеозалежних людей

Графік магнітних бур на липень 2023: як упоратися з поганим самопочуттям

У липні на українців очікує кілька магнітних бур різної сили. Коли варто метеочутливим людям бути на сторожі? Редакція STB.UA склала графік магнітних бур на липень 2023 року. Він допоможе спланувати місяць та скорегувати плани.

Внаслідок спалахів на Сонці відбувається елетромагнітні збурення. Електромагнітні хвилі від вибухів досягають Землі разом із часткою радіації, що можуть відчути всі метеозалежні люди. Виникають збурення геомагнітного поля планети. Простою мовою це явище називають магнітна буря.

Магнітні бурі у липні 2023:

9 липня – сильна магнітна буря;

14-15 липня – дводенна магнітна буря;

18 липня – потужна магнітна буря;

26 липня – потужна магнітна буря;

30-31 липня – дводенна магнітна буря.

Магнітні бурі ― як справлятися з поганим самопочуттям

Для визначення причин поганого самопочуття необхідно звернути увагу, чи є у людини хронічні захворювання. Люди зі свіжими та застарілими травмами, із хворобами опорно-рухового апарату, судинної та ендокринної систем, хронічними захворюваннями нервової та травної систем можуть відчувати ефекти від змін клімату, в тому числі від магнітних бур. Якщо ви впевнені, що це на вас впливає, необхідно готуватися у два етапи ― профілактику та лікування загострення. Іноді, дуже рідко, різкі зміни погоди можуть викликати загострення хронічних недугів.

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Як боротися з впливом магнітних бур на здоров’я: поради

Вести здоровий спосіб життя

Встановити сталий режим дня.

Пити 1,5-2 літри води на добу.

Регулярно гуляти на свіжому повітрі.

Не конфліктувати.

Не планувати важливих справ чи далеких поїздок на час магнітних бур.

Давати помірні фізичні навантаження для тонусу м’язів.

Якщо зустріч або поїздка необхідні ― мати при собі ліки, які приймаєте регулярно. У разі загострення виконувати всі вказівки лікаря.

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