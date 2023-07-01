1 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 1 липня

1 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них — День архітектора України. Крім того, 1 липня вшановують мученика Леонтія. Які свята 1 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

1 липня ― свята:

День архітектора України;

День слідчого в Україні;

День архітектора в Україні святкують щороку 1 липня. Це професійне свято, пов’язане із роботою українських архітекторів. День архітектора був пов’язаний із Днем архітектури в Україні, проте це свято було перенесене на жовтень, щоб Україна святкувала День архітектури України разом із Всесвітнім днем архітектури. Свято йде корінням до Другої світової війни. Коли після укладання миру почали розробляти план по відновленню країн, зруйнованих війною, було створено Всесвітній день архітектури.

День слідчого України відзначають 1 липня. День слідчого ― професійне свято фахівців, які працюють в усіх правоохоронних органах країни. Їх діяльність спрямована на захист національної безпеки, законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

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1 липня ― церковні свята:

День пам’яті мученика Леонтія ― 1 липня. Леонтій жив у першому ст. нашої ери та був військовим. Він начебто був родом з Лівії, а згодом став воєначальником у Фінікії. Намісник Фінікії Адріан дізнався про те, що Леоній ― християнин. Тож наказав трибунові Іпатію ув’язнити воєводу Леонтія.

Дорогою до міста Триполіс Іпатій важко занедужав. За порадою сотника Теодула він помолився Богу, в якого вірив Леонтій, і одразу видужав. Це чудо справило на обох старшин таке велике враження, що після зустрічі з Леонтієм вони прийняли хрещення замість того, щоб доставити Леонтія Адріану. Тоді Адріан наказав Іпатія і Теодула вбити мечами, а Леонтія повісити і бичувати аж до смерті.

1 липня ― День ангела:

Щороку 1 липня День ангела відзначають Олександр, Василь, Віктор, Леонтій та Ніканор.

1 липня ― прикмети та традиції:

1 липня ― день Ярила, слов’янського Бога весняного сонця та пристрастей. Ярила зображали із колосками, він уособлював весняне відродження після зими та роботи в полі.

1 липня слов’яни в Київській Русі влаштовували ярмарку та «ярилові ігрища». Супроводжувалося свято піснями, танцями, кулачними боями, походами до гостей. Народ веселився, молодь водила хороводи.

Якщо вмитися сенокосной росою в Ярилин день, можна стати красивіше і здоровіше, а золота вечірня зоря обіцяє хорошу погоду.

1 липня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна скаржитися. Слов’яни вважали, що тим, хто не скаржиться 1 липня Ярило дарував багатство, виповнення мрій.

Не можна лінуватися та байдикувати ― ті, хто нічого не робить 1 липня, нічого не отримують.

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