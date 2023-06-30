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Яке сьогодні свято: 30 червня

30.06.2023

30 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день соціальних мереж. Крім того, 30 червня вшановують мучеників Мануїла, Савелія та Ісмаїла. Які свята 30 червня — читайте у матеріалі STB.UA.

30 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

30 червня ― свята:

Всесвітній день соціальних мереж відзначають 30 червня щороку. Вперше свято було відзначено Mashable 30 червня 2010 року. Це був спосіб привернути увагу світу до соціальних мереж, які об’єднують людей по планеті. У 2005 році тільки 5% дорослих користувачів Мережею користуються соцмережами. Зараз більшість людей користується більш ніж однією такою. Крім того, соцмережі стали майданчиками для реклами та продажі послуг та товарів. А медійний маркетинг ― однією з найпоширеніших видів зайнятості.

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30 червня ― церковні свята:

День пам’яті мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла відзначають 30 червня щороку. Мученики Мануїл, Савел та Ісмаїл були рідними братами, вони росли в язичницькій сім’ї багатих персів. Проте, їх мати виявилася християнкою, яка зі свого боку виховала їх християнами. Вони виросли, та за традицією зайнялися військовою справою, а згодом виїхали до Константинополя до імператора Юліана Відступника, щоб укласти мирний договір. Незважаючи на те, що раніше Константинополь був одним із центрів християнства, на той момент, брати смертельно ризикували. І сталося найгірше ― герки-відступники ув’язнили персів-християн та тортурами намагалися досягти зречення. Проте, Мануїл, Савел та Ісмаїл відмовилися зрадити Христа й померли.

30 червня ― День ангела:

Щороку 30 червня іменини святкують Йосип, Ісмаїл, Кирило, Клим, Максим, Микита, Савелій, Еммануїл та Пелагея.

30 червня ― прикмети і традиції:

  • Вечірню веселку видно на небі 30 червня – погода протягом місяця буде гарна.
  • Гроза 30 червня – буде гарний урожай

30 червня ― що можна робити і чого не можна:

  • Не можна ввечері ходити надворі, бо нечиста сила виривається на свободу й може нашкодити.
  • Не можна виносити сміття з житла і скаржитися на свої біди і нещастя, інакше ситуація погіршиться.
  • Не можна давати будь-кому буд-що, тому що в сім’ї настануть злидні.

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