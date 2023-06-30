Як приготувати малосольні огірки: рецепт покроково

Малосольні огірки: топ-5 найсмачніших рецептів від учасників проєкту «МастерШеф»

Хочете дізнатися, як приготувати малосольні огірки швидко й апетитно? У нашій добірці ви знайдете прості рецепти на будь-який смак від учасників проєкту «МастерШеф». Читайте найкращі рецепти малосольних огірків просто зараз!

Більше на тему: Малосольні огірки: рецепт

Рецепт хрустких малосольних огірків

Інгредієнти:

2 кг огірків (краще маленьких)

3 ст. л. солі

1 пуч. кропу

1 гол. свіжого часнику

6 – 7 скл. кип’яченої або фільтрованої води

Спосіб приготування:

Ретельно промити огірки та зелень. Неочищену від лушпиння часникову голівку розділити на окремі зубчики. Розчавити їх за допомогою товкачика або широкого леза ножа. Відфільтровану або кип’ячену охолоджену воду налити в миску й додати сіль. Перемішати. На дно банки об’ємом три літри або контейнера розкласти половину рубленої зелені та частину зубків часнику. Щільно укладати огірки, доки не заповниться вся банка. Зверху покласти решту часнику та кропу. Іще раз перемішати сольовий розчин, бажано до повного розчинення солі. Залити отриманим розчином огірки, накрити кришкою або марлею і залишити за кімнатної температури приблизно на добу. Після цього зберігати їх у холодильнику.

Більше на тему: Пряні огірки по-корейськи: рецепт

Швидкий рецепт малосольних огірків

Інгредієнти:

500 г огірків

½ пуч. петрушки

½ пуч. кропу

2 зуб. часнику

дрібка солі

дрібка цукру

чилі (мелений) – за смаком

Спосіб приготування:

Помити огірки, нарізати кільцями. Подрібнити інші інгредієнти, потім ретельно все перемішати Змішати огірки з маринадом. Маринувати 15 хвилин.

Більше на тему: Малосольні огірки в пакеті: рецепт

Рецепт солоних огірків з пряностями

Інгредієнти (для 3-літрової банки):

1,5 кг огірків

2 шт. молодого листя хрону

5 шт. листочків вишні

5 шт. листочків смородини

1 пучок кропу

2 шт. лаврового листка

5 горошин духмяного перцю



2 зубчики часнику

100 г морської солі

3 л фільтрованої або бутильованої води

Спосіб приготування:

Замочити огірки у воді мінімум на годину. На дно чистої банки покласти листя хрону, вишні та смородини, гілочку кропу. Щільно укласти великі огірки — вони повинні розташовуватися вертикально. Зверху викласти менші огірки. Потім накрити їх листочками хрону, вишні та смородини. Додати часник, перець, лавровий лист, сіль. Залити холодною очищеною водою. Закрити банку капроновою кришкою, добре струснути, щоб розчинилася сіль. Сховати на три доби в тепле темне місце, трохи прикривши кришкою. Не забувати збирати піну з банки. Злити розсіл в окремий посуд, додати 100 мл води і кип’ятити 5 хвилин. Зняти піну. Посипати огірки гірчицею або додати її, попередньо загорнувши в чисту білу бавовняну тканину. Не поспішаючи залити огірки киплячим розсолом до краю горла банки, закатати стерилізованою кришкою. Перевернути догори дном, перевірити, щоб із-під кришки не текло й не шипіло. Закутати банки (наприклад, ковдрою) і залишити охолоджуватись. Зберігати огірки в темному прохолодному місці.

Більше на тему: Огірковий лимонад: рецепт приготування в домашніх умовах

Рецепт малосольних огірків із часником

Інгредієнти:

1 кг дрібних ґрунтових огірків

3 зубчики часнику

1 листок хрону

2 – 3 парасольки кропу

2 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

1 л води

Спосіб приготування:

Помити огірки, залишити в холодній воді на годину. В одному літрі води розчинити сіль і цукор, важливо зберегти пропорції. Помити і крупно нарізати лист хрону, почистити часник і нарізати його на часточки. Якщо хочете, щоб огірки були готові вже наступного дня, то перед засолюванням треба обрізати кінчики. У скляну банку або пляшку скласти часник, частину кропу й хрону, потім укласти огірки, а зверху — решту зелені. Залити розсолом так, щоб він усе покривав. Банку зав’язати марлевою серветкою. Залишити огірки на добу. В процесі розсіл повинен стати каламутним, а самі огірки трохи змінити колір. Зберігати малосольні огірки в холодильнику.

Більше на тему: Смачні літні салати: топ-5 рецептів

Простий рецепт малосольних огірків

Інгредієнти:

1, 5 кг огірків

5 зубчиків часнику

3 ст. л. солі

зелений кріп

окріп

Спосіб приготування:

Ретельно вимити огірки. Для швидкого приготування зрізати кінчики овочів. У чисту банку на дно викласти кріп і порізаний часник. Далі щільно укладати огірки. Зверху покласти кріп, додати сіль. Залити огірки окропом і накрити капроновою кришкою. Обережно покрутити банку, щоб сіль розчинилася. Коли малосольні огірки охолонуть, їх потрібно поставити в холодильник. Страва буде готова вже через кілька годин.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ