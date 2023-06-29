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Яке сьогодні свято: 29 червня

29.06.2023

29 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день тропіків. Крім того, 29 червня вшановують святого Тихона. Які свята 29 червня —  читайте у матеріалі STB.UA.

29 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

29 червня ― свята:

  • Міжнародний день тропіків;
  • Всесвітній день промислового дизайну.

Міжнародний день тропіків святкують 29 червня щороку. Зона тропіків покриває приблизно 40% території планети, а тропічні ліси роблять непропорційно великий вклад у відновлення кисню на Землі. Тому, з початком індустріалізації та масовою вирубкою тропічних лісів ООН звернуло увагу на цю проблему. 29 червня стало святом за резолюцією Генасамблеї ООН A/RES/70/267. Метою цього дня є підвищити рівень обізнаності про тропіки. Свято відзначається з 2016 року. В контексті створення Дня тропіків, ООН наполягає на особливій політиці щодо розвитку регіонів тропіків ― одночасно для збереження екосистеми та для забезпечення достойного рівня життя для людей, які живуть у регіонах.

Всесвітній день промислового дизайну відзначається 29 червня щороку на знак створення Всесвітньої організації дизайну (World Design Organization – WDO) 29 червня1957 року. Свято було проголошене в 2007 році у зв’язку із 50-річним ювілеєм організації, WIDD покликаний підвищити обізнаність про професії промислового дизайнера і відстоює силу дизайну для прискорення економічного, соціального, культурного та екологічного розвитку. Свято більше схоже на професійний день ― на честь дизайнерів у промисловій сфері.

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29 червня ― церковні свята:

День пам’яті святого Тихона, єпископа Амафунтського, відзначають 29 червня щороку. Тихон народився в Амафунті на Кіпрі в сім’ї християн. Він відзначився із чудом, коли роздавав бідним останній хліб з дому. Батько почав його журити за це, бо вже не лишилося зерна для сім’ї. Проте Тихон сказав, що Бог воздав їм за доброту. І дійсно ― зерном знову були забиті всі амбари. Їх сім’я ще міцніше повірила в Бога. Тихон підріс і став священиком. Він був такий благочестивий, що скоро його обрали єпископом. А святість його досягла таких меж, що святий Тихон передбачив свою смерть в 425 році н.е.

29 червня ― День ангела:

Щороку 29 червня День ангела святкують Костянтин, Михайло, Петро та Тихон.

29 червня ― прикмети і традиції:

  • Сон з 28 на 29 червня не здійсниться, а сновидіння, побачене вдень 29 червня, почне збуватися вже наступного дня.
  • На святого Тихона сонце йде тихіше.
  • В цей день зверталися до Св. Тихона, щоб не турбували недуги, а біль вщух.

29 червня ― що можна робити і що не можна:

  • У цю дату не можна мстити кривдникові або розпускати злі плітки.
  • Не час для любовних справ ― сватання, заручин, весілля.
  • Не варто спати вдень, якщо не готові до віщих снів.

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