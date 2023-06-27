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Винищувачі F-16: характеристики винищувачів

27.06.2023

F-16 — маневрений, багатоцільовий винищувач, який добре зарекомендував себе в повітряних і наземних боях. Україна може отримати можливість керувати саме цими сучасними американськими винищувачами. Більше про F-16 та його характеристику — читайте у матеріалі STB.UA.

Винищувачі F-16: характеристики винищувачів

F-16 – американський винищувач четвертого покоління. Був побудований з використанням найновіших авіаційних технологій та випробуваних систем інших літаків, таких як F-15 та F-111. Має гарну маневреність і великий радіус дії. Може виявляти цілі у будь-яких погодних умовах. За свою десятирічну історію винищувач F-16 зарекомендував себе як найкращий військовий літак Повітряних Сил США. Перша згадка про бойовий виліт F-16 датується квітнем 1981 року. ВПС США та НАТО надають статистику офіційних повітряних перемог F-16, загальна кількість становить вісім разів. Такі результати були отримані під час роботи в Іраку та Балканах.

Винищувачі F-16: характеристики винищувачів

Характеристика винищувача F-16:

  • Довжина: 15 метрів;
  • Висота: 5 метрів;
  • Екіпаж: 1 особа;
  • Максимальна швидкість: 2+ Маха (1,500 метрів за годину);
  • Розмах крила: 9,5 метра;
  • Тягооснащеність: 1,1;
  • Максимальна злітна вага: 21,7 тонн;
  • Максимальна швидкість —  2120 км/год на висоті 12 200 м;
  • Вага: 9,2 тис. кг.

F-16 також відрізняється наявністю спеціального купола, який забезпечує особливий кут видимості пілота під час повітряного бою, перспектива проведення безпечного катапультування за рахунок кута крісла на 30 градусів.

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F-16 використовується як:

  • перехоплювач;
  • бомбардувальник;
  • штурмовик.

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Ціна F-16

Є кілька версій F-16. Тому назвати точну вартість винищувача складно. Однак вона може змінюватись від $35 000 000 до $55 000 000.

Винищувачі F-16: характеристики винищувачів

F-16 може включати таке озброєння:

  • ракети типу повітря-повітря IM-7, Magic 2 та інші;
  • ракети типу повітря-земля GM-45, Penguin тощо;
  • некеровані бомби Mark 82, Mark 84;
  • керовані бомби GBU-27.

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