Що робити у разі підриву ЗАЕС: покроковий алгоритм дій від МОЗ

Що робити у разі теракту на Запорізькій АЕС: МОЗ дало чіткий алгоритм дій

За офіційною інформацією ГУР, росіяни розмістили начинену вибухівкою техніку біля чотирьох енергоблоків ЗАЕС. Окупанти можуть в будь-який момент вчинити катастрофу, яка призведе до викиду радіації в повітря. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я опублікувало рекомендації громадянам на випадок радіаційної аварії. Що робити у разі теракту на Запорізькій АЕС — читайте в матеріалі STB.UA.

Що робити у разі радіаційної аварії?

Перебувайте в укритті

Це може бути підвал або інше приміщення. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Варто також тримати поруч домашніх тварин, не дозволяйте їм гуляти на вулиці. Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо) та вимикайте системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі) у вашому будинку. Залишайтесь в укритті, допоки офіційна влада не надала інших вказівок.

Стежте за офіційними джерелами інформації

Користуйтесь повідомленнями від рятувальників (ДСНС), поліції, органів місцевої влади. Увімкніть телебачення, радіо, стежте за офіційними каналами інформації. До прикладу, підпишіться на такі канали в Telegram або Facebook. Якщо місцева влада та надзвичайники дають вказівки – виконуйте їх обов’язково.

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Знезаразьте себе

Зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його далі від людей і домашніх тварин.

Помийтесь, якщо є така можливість

Прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити на ньому радіоактивний матеріал. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

Одягніть чистий одяг

Допоможіть вашим рідним і близьким виконати перераховані вище дії. За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі.

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Безпека води та харчових продуктів

Пакування захищає рідину всередині від радіоактивних речовин. Тож лише вода в пляшках вважатиметься безпечною (не забрудненою), поки рятувальники чи влада не повідомлять про безпеку водопровідної води.

Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє її радіоактивних речовин. Тож майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні для вживання. Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також пакувань з їжею і водою.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

За аналогією із водою, харчові продукти є безпечними, якщо зберігались у герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери.

Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Теж саме зробіть із кухонним приладдям перед використанням. Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у місці, недоступному для людей і тварин.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також поділився рекомендаціями і детальними порадами, як діяти у разі теракту на Запорізькій АЕС

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