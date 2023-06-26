Компанія Volia та БФ «Frida» реалізують спільний проєкт та безкоштовно допомагають людям

Компанія Volia разом з Благодійним Фондом «Frida» реалізують спільний проєкт, де медики-волонтери їдуть до прифронтових територій та безкоштовно допомагають українцям. Люди там зараз просто не мають доступу до належного медичного обслуговування.

За час співробітництва компанія Volia перерахувала до благодійного Фонду майже 5 мільйонів гривень. Таким чином вдалося провести майже 9 тисяч медичних консультацій, та допомогти більше 3,5 тисяч постраждалим від війни.

Взагалі допомога Україні у останні півтора року стала основною ідеєю та стратегією компанії Volia.

Також компанія розробили тариф, де об’єднали усі необхідні сучасному українцю можливості, щоб за допомогою домашнього Інтернету та мобільного зв’язку від Lifecell завжди бути поруч з рідними. Та ще додали туди ТБ. Тож у всіх залишиться більше часу на допомогу Україні!