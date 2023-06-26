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6 модних жіночих стрижок, які варто спробувати влітку 2023

26.06.2023

Довге волосся — це справжня розкіш, доки палюча спека не змушує вас постійно збирати його в пучок. Як і всьому іншому у вашому житті, дайте своєму волоссю літнє оновлення. 6 стрижок, які варто спробувати літа 2023 — дивіться в матеріалі STB.UA.

Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону

Щоб кардинально змінити зовнішній вигляд, не обов’язково чекати особливої нагоди. Додатковим бонусом нової стрижки є і нове відчуття себе. Незалежно від того, чи збираєтеся ви цього літа відвідати узбережжя моря, чи бажаєте покращити свій зовнішній вигляд на роботі — стрижка завжди є гарною ідеєю. 

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Безумовно, важливо регулярно відновлювати волосся. Важливою частиною догляду за ним є послідовне зрізання посічених і сухих кінчиків.

Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону

Цього літа будьте трохи сміливішими і не просто обрізайте кілька сантиметрів своєї довжини. Спробуйте іншу стрижку. Незалежно від того, маєте ви кругле чи овальне обличчя, у нас є список стрижок, які ідеально доповнять вас літом 2023.

Стрижка на літо 2023 — боб

Незалежно від того, чи маєте ви кругле або навіть овальне обличчя, боб ідеально обрамить його. Об’єм і текстура верху плавно падатимуть каскадом з одного боку, покриваючи частину чола.

Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезонуМодні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону

Стрижка на літо 2023 — боб з чубом

Якщо ви хочете отримати більш унікальний образ, який додаватиме романтизму будь-якому вбранню, сміливо обирайте боб з чубом. Крім того, ви зможете пограти з укладками: роблячи боб кучерявим, чи прямим. Це додасть вашому волоссю достатнього об’єму.

Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезонуМодні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону

Стрижка на літо 2023 — lob

Зачіска, яка відкриває плечі. Легкість, яку можна стилізувати морськими хвилями, або випрямити до ефекту шовковистості.  

Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону

Стрижка на літо 2023 — Внутрішня -U

Така зачіска для тих, хто ще не наважився на кардинальні зміни. Не почуваєте себе надто сміливою у зміні образу? Зробіть зачіску U-подібною всередину. Тут головне укладка. Закручуйте кінчики волосся всередину до обличчя. Подбайте попередньо про термозахист.

Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону

Стрижка на літо 2023 — каскад на довге волосся

Класика, яка ніколи не виходить з моди. Слої довгого волосся — поза часом, особливо якщо ви не хочете втратити довжину, над якою так довго працювали працювали.

Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезонуМодні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезонуМодні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону

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Стрижка на літо 2023 — чуб-шторка

Чубчик-шторка панував у 2022 році і продовжує залишатися актуальним навіть у 2023. Цей тренд 90-х для всіх, хто любить час від часу фліртувати, закохуватися, подорожувати і почуватися легкою. Така зачіска не занадто й театральна, як її звикли бачити в кіно або у серіалі «Емілі в Парижі». Не має значення, овальне чи кругле обличчя ви маєте. Головне зважитися на це, якщо давно мрієте про чуб.

Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону

Модні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезонуМодні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезонуМодні жіночі стрижки на літо 2023: головні тренди цього сезону

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