Олена Пінчук відвідала реабілітаційний центр для поранених військових

Олена Пінчук відвідала інноваційний Київський реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY

Олена Пінчук відвідала інноваційний Київський реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY, яка є найбільшим і найпотужнішим реабілітаційним центром в Україні. Проєкт RECOVERY втілюють у життя подружжя Олена та Віктор Пінчуки.



Київський центр RECOVERY, що розташований у державному медичному закладі, був створений «з нуля». Це дало змогу обладнати його згідно з найвищими світовими стандартами інклюзивності приміщень — з широкими коридорами та дверними проходами, санітарно-гігієнічними зонами для маломобільних пацієнтів. Крім того, центр оснащений сучасним інноваційним обладнанням, яке покриває весь спектр функціональних порушень пацієнтів, у тому числі отриманих внаслідок мінно-вибухових травм, і дозволяє відновлювати, зокрема, ходу, втрачені функції верхніх і нижніх кінцівок на високому технологічному рівні.

«Я відчуваю біль і велику вдячність цим неймовірним хлопцям. Я пишаюся ними і захоплююся, так само як увесь світ захоплюється ними. Я дійсно бажаю, щоб вони якомога швидше повернулись до повноцінного життя. Ми з Віктором будемо поширювати мережу таких центрів і для нас це дуже і дуже важливо», – сказала після спілкування з військовими Олена Пінчук.

По Україні вже 6 таких реабілітаційних центрів національної мережі RECOVERY працюють у Вінниці, Києві, два на Дніпропетровщині та два в Одесі. Найближчим часом усі 12 центрів RECOVERY запрацюють по всій Україні, що дасть можливість військовим з різних регіонів проходити якісну та безоплатну реабілітацію ближче до дому, поруч з рідними.

Команда лікарів реабілітаційного центру RECOVERY проводить індивідуальний аналіз кожного пацієнта та розробляє персоналізований план реабілітації. Все для того, щоб повернути якість життя поранених з урахуванням їхніх особливостей. Крім того, в межах проєкту RECOVERY, лікарі центрів проходять освітні тренінги, курси та семінари для забезпечення найвищих медичних стандартів реабілітаційної допомоги.

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