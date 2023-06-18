День Батька: Зірки серіалів СТБ про своїх татусів і власне батьківство

Сьогодні в Україні відзначають День батька. Цього дня прийнято вітати своїх тат із днем батька та вкотре нагадати їм про свою любов до них. Редакція СТБ поспілкувалася із зірками серіалів СТБ про своїх татусів і власне батьківство. Більше читайте в матеріалі.

Костянтин Корецький — роль Тараса у серіалі «Просто Надія» на СТБ (прем’єра — осінь 2023). Батько 17-річної Софії.

На жаль, мій батько загинув, коли я був ще дуже малим, тому я його практично не знав. Але той факт, що я зростав без тата навчив мене цінувати життя, цінувати батьків і стосунки між дітьми та батьками.

Я, як батько доньки, вважаю, що головний принцип виховання дитини – це свобода. Ми з дружиною з Наташею (ред. — дружина, акторка Наталія Корецька) нічого не забороняємо Соні, дозволяємо майже все, але вчимо її моралі, честі і найголовніше – у нас панує довіра у стосунках. Ми довіряємо своїй доньці, а її поведінка показує, що ми все правильно робимо, адже вона нам ніколи не бреше і про все нам розповідає. Наприклад, Софія ще, на щастя, не вживала алкоголь, але у нас із нею є домовленість — якщо донька захоче його спробувати, то спочатку зробить це з нами і подивиться, як він на неї впливає.

А дозвілля ми завжди проводимо разом з родиною — і на рибалку ходимо, і спортом займаємось, і гуляємо. А ще намагаюсь привчати Соню до історії, і коли ми гуляємо містом, я часто роблю екскурси в історію Києва. Дуже щасливий, що вона також починає цікавитись кіно і зараз планує вступати до національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Тому ми також разом ходимо в театри, після чого обговорюємо деталі та аналізуємо вистави. Ну, і багато спілкуємось.

Сергій Кисіль, роль Юрія у серіалі «Просто Надія» на СТБ (прем’єра — осінь 2023). Батько 2 синів — Іван, 7 років та Федір, 4 роки.

Батьківство — це найкрутіша річ, яка трапилась у моєму житті. Ти можеш робити багато різних речей, зіграти купу ролей та досягати різних висот. Але ніколи ти себе не відчуєш більш мужнім та відповідальним, ніж у моменти, коли дивишся в очі своїй дитині. Колись я запитав сина, ким він хоче стати коли виросте, і він відповів — актором. Хоче аби його діти так само з радістю зустрічали його з роботи, як роблять це вони з братом, коли повертаюсь додому я.

Головне, що я виніс зі свого дитинства — на першому місці в тебе завжди повинна стояти сімʼя. І це велика праця — правильно вибудовувати відносини в своїй родині. Адже дитина, як губка, яка вбирає у себе все, як хороше, так і погане. І ти завжди маєш памʼятати про це.

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Один із моїх головних принципів виховання — чесність. Дітей не можна обманювати. А ще необхідно давати своїм дітям робити власний вибір, аби вони вчилися саме на своїх помилках.

Разом із синами ми любимо активно і весело відпочивати. Весь свій вільний час намагаюсь витратити на спільні прогулянки, подорожі, відпочинок в ігрових кімнатах та парках розваг. А також це може бути перегляд фільмів про супергероїв або ігри на приставці.

Вітаю всіх батьків зі свʼятом. Будьте чуйними, мудрими та справедливими. Хай ваші старання завжди відгукуються сяючими очима, посмішками та любовʼю ваших дітей!

Тетяна Кравченко — роль Ольги Косач у серіалі «Слід» (пн-чт о 17:00 на СТБ)

Усі спогади, що пов’язані з моїм батьком — приємні. Сам факт його існування був щастям для мене і я розумію, наскільки щасливим було життя, тільки зараз, коли його не стало. А зараз немов немає сонця.

Батько завжди вчив мене вірити в себе, адже він у мене вірив зажди! І ці принципи я передаю своїй дитині. А головний принцип його виховання — дитину треба любити, це аксіома! Мене він любив безмежно. І я так само люблю свою дитину.

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