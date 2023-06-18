День батька в Україні 2023: коли відзначають та які традиції свята

День батька в Україні відзначають кожної третьої неділі червня. 2023 року дата святкування Дня батька випадає на 18 червня. Цього дня прийнято вітати своїх тат із днем батька та вкотре нагадати їм про свою любов до них. Редакція СТБ розповість про традиції відзначення дня батька в Україні і не тільки.

Історія свята Дня батька

Офіційно в Україні День батька розпочали відзначати у 2019 році. Датою встановлення свята стало 8 березня 2019 року, саме тоді Кабінет Міністрів України схвалив наказ Петра Порошенка №274/2019 про відзначення Дня батька в Україні.

Найперший день батька відзначили ще в 1910 році в США. У 1966 році президент США – Ліндон Джонсон зробив свято Дня батька національним святом, і лише після цього його почали святкувати по всьому світу. І вважати одним із важливих днів на рік.

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Традиції святкування Дня батька

У це чудове свято прийнято приділити особливу увагу своїм батькам і провести з ними якнайбільше часу, звичайно ж, якщо є така можливість. Діти цього дня намагаються показати, яке кохання вони відчувають до своїх тат, роблять для них листівки або щось своїми руками.

У деяких західних країнах є такий звичай – носити на сорочці білі чи червоні троянди. Зазвичай їх носять у кишені сорочки на грудях. Біла троянда говорить про те, що тата вже немає в живих, червона троянда символізує те, що тато живий.

Цей день часто проводять на природі у родинному колі, часто навіть у колі кількох поколінь сім’ї. Роблять пікніки, грають із батьками у волейбол, теніс, футбол та інші ігри. Згадують дитинство та різні події з життя, які провели разом.

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