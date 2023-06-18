День Батька: Григорій Решетник про виховання трьох синів

Бути батьком — це постійна робота над собою: Григорій Решетник про виховання трьох синів

Ведучий телеканалу СТБ Григорій Решетник впевнений, що найголовніше завдання батьків — підтримувати своїх дітей. Разом з дружиною ведучий виховує трьох активних синів. Напередодні Дня батька Григорій поділився правилами виховання в сім’ї Решетників, а також пояснив, які дії батьків можуть нашкодити дітям.

«Батьківство — це велике щастя та відповідальність. Ніжність та любов, які дарують діти, незрівнянні. В ті миті, коли мене обіймають сини і говорять, як сильно пишаються тим, що я їхній тато, я відчуваю себе окриленим та натхненним. Ці емоції дарують сили рухатись далі, бути ще кращим батьком для моїх хлопчиків. Я переконаний, що говорити слова любові мають не лише мами, але й татусі. Аби малеча відчувала турботу та ніжність обох батьків.

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У вихованні хлопчиків для мене найголовніше, аби кожен з них розвивався та розкривався як особистість. Для цього ми з дружиною пропонуємо синам різні секції та прислухаємось до уподобань. Так, наші старші обожнюють грати в футбол, настільний теніс, шахи, а також захоплюються малюванням. Багато часу ми проводимо разом. Нещодавно зі старшими хлопцями відвідували картинг. І звісно, багато розмовляємо. Для нас немає заборонених тем. Пояснюємо хлопцям все: від питань про всесвіт до повномасштабної війни росії проти України.

Найголовнішим завданням батьків, на мою думку, є підтримка дітей. Адже дуже легко вплинути на малечу, нав’язати їй свою думку, змусити займатись тим, до чого немає внутрішнього поклику. Але ж нереалізовані амбіції батьків ніяким чином не стосуються дітей. Підтримуйте їхні хобі, дайте можливість розвиватись в улюблених заняттях. Надавайте малечі вибір, допомагайте розширювати світогляд. Це найкраще, що можуть зробити тато з мамою для своїх діток.

Не забувайте, що бути батьками — це постійна робота над собою. Разом з дітьми дорослішаємо і ми, адже маємо бути терплячими, мудрими та показувати гідний приклад».

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