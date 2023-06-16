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На фронті загинув звукорежисер та український військовий Іван Шульга

16.06.2023

«Мудрого — не одурити, чесного — не купити, мужнього — не зламати».

Сьогодні наші старлайтівські серця сповнені болю. Захищаючи Україну, загинув наш колега, звукорежисер та український воїн Іван Шульга. Талановитий, професійний, добрий. Великий патріот своєї країни і захисник її майбутнього.

На фронті загинув звукорежисер та український військовий Іван Шульга

З 2015 року Іван був частиною нашої команди та майже усіх ваших улюблених проєктів СТБ: МастерШеф, Зважені та щасливі, Хата на тата, Сюрприз-Сюрприз, Світами за скарбами, Битва екстрасенсів, Я соромлюсь свого тіла та багато-багато інших. Але з початком повномасштабного вторгення він залишив знімальний майданчик, щоби боронити Україну на полі бою.

Івану було 34 роки. У нього залишились дружина і 9-річний син.

Ми висловлюємо щирі та глибокі співчуття родині Івана, друзям та всім близьким.

Не забуваймо, якою ціною виборюємо свою свободу. Кожного дня, кожен на своєму місці, ми маємо продовжувати цю боротьбу. Допоки останній ворог не залишить нашу землю, допоки кожен винний не буде покараний.

На фронті загинув звукорежисер та український військовий Іван Шульга

 

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