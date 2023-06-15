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Чим замінити пластиковий пакет і навіщо це робити

15.06.2023

Про згубну дію пластикових пакетів йдеться вже дуже давно, але чомусь використовувати їх все одно продовжують. Варто лише замислитись про шкоду, яку люди щодня завдають природі та собі. Детальніше про те, чим замінити пластиковий пакет і навіщо це робити, – в матеріалі STB.UA.

Чим замінити пластиковий пакет

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Шкода від пластикових пакетів

Поліетилен у ґрунті розкладається не менше 200 років. Через пластикове сміття загинули і продовжують гинути мільйони морських птахів. Нагадуємо, що такими відходами покрита ¼ водойм. Пластикові пакети не піддаються біологічному розпаду. Відомо, що більше сотні тисяч пластикових шкідників використовують щосекунди.

Для виробництва одного пакета з пластику використовують таку кількість нафти, яка дала б можливість проїхати автомобілю 11 метрів. У середньому людині потрібен пакет 12 хвилин, а потім вона без докорів сумління викидає його, тим самим вбиваючи природу.

Рішення проблеми – замінити пластик

Роками люди вбивають довкілля, купуючи пластикові пакети. 80% сміття, яке виробляє середньостатистична сім’я, становить саме пластик, хоча альтернатива йому давно вже придумана.

Тканинна сумка

Це дуже економне вирішення проблеми. Тканинні сумки і мішки можна використовувати багаторазово. До слова, їх період розкладання у багато разів менший пластику.

Чим замінити пластиковий пакет Чим замінити пластиковий пакетЧим замінити пластиковий пакет

Еко-пакет

Еко-пакети створюють з біорозкладаного пластика, крохмалю або залишків з переробки яблук. Паперові відходи у короткий термін перегрівають на звалищі, тим самим не завдаючи шкоди природі.

Чим замінити пластиковий пакет Чим замінити пластиковий пакет

Чим замінити пластиковий пакет

Сумка-сітка

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Сумка-сітка вже встигла набути статусу модного аксесуара. Це чудова екологічна альтернатива пластику. Їх вибір різноманітний! Різнокольорові, капронові, бавовняні, довгі і маленькі. Знову ж таки, сумку-сітку можна використовувати кілька разів, що дуже економно.

Чим замінити пластиковий пакет Чим замінити пластиковий пакет Чим замінити пластиковий пакетЧим замінити пластиковий пакет Чим замінити пластиковий пакет Чим замінити пластиковий пакет

Кошик

Зручно, екологічно, містко та стильно. Декілька фактів про кошик, який точно є у вас вдома. Крім того, багато виробників вже відшивають стильні та лаконічні сумки-кошики, пляжні сумки, які також сміливо можна брати на шопінг.

Чим замінити пластиковий пакет Чим замінити пластиковий пакетЧим замінити пластиковий пакет

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