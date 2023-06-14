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Відкриття нового стипендіального проєкту КШДУ – курс «Освіта задля успіху українців»

14.06.2023

Освіта – чи не єдиний механізм, що втримує окуповані громади, які по суті стали віртуальними. Діти вчаться онлайн, батьки продовжують виховувати покоління вільних українців. Як освіті стати головним фактором беззаперечної української ідентичності?! В КШДУ кажуть – освіта є основою національної ідентичності людей з деокупованих, окупованих та інших територій України. На сьогодні ми відкриті до різних партнерств. Ми готові продовжувати і вважаємо, що маємо стимул. Участь у проєкті безкоштовна для відібраних 30 стипендіатів завдяки інвестиційній компанії BGV Group Management та українській кофаундинговій ІТ-компанії «Genesis». Менторкою стала колишня міністерка освіти і науки Лілія Гриневич. На отримання стипендії надійшло більше 400 мотиваційних листів зі всієї України. У КШДУ впевнені – цей курс активує процеси освітньої відбудови для реінтеграції потенціалу нації.

Video: Відкриття нового стипендіального проєкту КШДУ


В КШДУ кажуть – освіта є основою національної ідентичності людей з деокупованих, окупованих та інших територій України. На сьогодні ми відкриті до різних партнерств

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