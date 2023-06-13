Як приготувати варення з черешні на зиму: рецепт покроково

Варення з черешні: рецепт приготування на зиму
Як приготувати варення з черешні на зиму? Це питання зараз дуже актуальне. Редакція сайту STB.UA підготувала для вас простий і дуже смачний рецепт цього ароматного та в міру солодкого смаколика. Всі подробиці приготування варення з черешні читайте в нашому матеріалі.
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Із зазначеної кількості інгредієнтів можна приготувати дві банки варення із черешні об’ємом 0,5 л.
Рецепт черешневого варення
Інгредієнти:
- ½ кг черешні
- 600 г цукру
- 3 г лимонної кислоти
- 3 г ванільного цукру
Спосіб приготування:
- Ягоди промити, видалити плодоніжки та кісточки. За бажанням замість кісточок у серединку черешні можна покласти шматочки волоського горіха.
- Для цукрового сиропу в каструлю вилити 1 склянку води. Додати цукор і поставити на повільний вогонь. Постійно помішуючи, довести до кипіння та зняти з вогню.
- Підготовлені ягоди залити отриманим сиропом і варити близько 35 хв., періодично помішуючи та знімаючи піну.
- За кілька хвилин до закінчення варіння додати до черешні лимонну кислоту. Це не дозволить готовому варенню засахаритися під час зберігання. Для аромату додати ванільний цукор.
- Розлити варення у стерилізовані банки та закатати. Обгорнути банки з черешневим варенням ковдрою на 5 год. до повного охолодження.
Смачного!
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