Як приготувати молоду картоплю? Рецепти страв

Страви з молодої картоплі: топ-3 рецептів від учасника «МастерШеф»
Як приготувати молоду картоплю? Пропонуємо вам прості рецепти страв із молодої картоплі на кожен день від учасника «МастерШеф» Дмитра Касапа. Молода картопля – корисний і смачний продукт, який легко приготувати і можна знайти в будь-якому магазині або на ринку. Як готувати страви з молодої картоплі? Читайте в матеріалі.
Молода картопля з кропом
Інгредієнти:
- Молода картопля – 1 кг
- Зубок часнику – 2 шт.
- Пучок кропу
- Вершкове масло – 100 г
- Чорний мелений перець – за смаком
- Сіль – 1 ст. л.
- Вода – 1–1,5 л
Приготування:
- Молоду картоплю помити і почистити. Велику картоплину розрізати, дрібну можна залишити цілою.
- Покласти молоду картоплю в каструлю, залити водою, щоб вона покривала картоплю на 1–2 пальці.
- Довести воду до кипіння, посолити і варити молоду картоплю під кришкою на середньому вогні 15–20 хвилин.
- Поки вариться картопля, готуємо заправку: подрібнити кріп; часник пропустити через прес, змішати кріп з часником, злегка посолити і поперчити.
- З готової картоплі злити воду, а саму картоплю злегка підсушити на повільному вогні 10–20 секунд, періодично струшуючи, щоб википіла вода.
- Додати в готову молоду картоплю кріп з часником, вершкове масло, накрити кришкою і кілька разів струсити, щоб все перемішалося.
Молода картопля у сметані з часником
Інгредієнти:
- Молода картопля – 1 кг
- Зубок часнику – 2 шт.
- Пучок кропу
- Вершкове масло – 100 г
- Сметана – 300 г
- Сіль за смаком
Приготування:
- Помити картоплю і поставити варитися в підсоленій воді.
- Картоплю очистити від шкірки.
- Помити і дрібно порізати кріп. Подрібнити часник.
- Приготувати сметанну заправку: в посудину вилити сметану, додати до неї кріп і часник, трохи посолити і перемішати.
- Варити молоду картоплю потрібно приблизно 30–35 хвилин.
- Коли картопля звариться, злити воду, трохи підсушити картоплю на слабкому вогні без кришки протягом хвилини.
- Додати масло і струснути, щоб воно перемішалося з картоплею. Викласти картоплю в миску, полити сметанною заправкою. Накрити кришкою, укутати, щоб вона не охолола, і дати настоятися 7–10 хвилин.
Смажена молода картопля
Інгредієнти:
- Молода картопля – 700 г
- Зубок часнику – 2–3 шт.
- Пучок кропу
- Розмарин – 2 гілочки
- Рослинна олія – 100 мл
- Чорний мелений перець – за смаком
- Сіль за смаком
Приготування:
- Молоду картоплю помити і почистити.
- Велику картоплю розрізати навпіл, невелику залишити цілою.
- Налити олію в сковороду і добре розігріти. Викласти в сковороду молоду картоплю і обсмажити з усіх боків до золотистої скоринки. Накрити кришкою і готувати на середньому вогні, періодично помішуючи, приблизно 15 хвилин.
- Додати на сковороду розмарин і готувати ще 5–10 хвилин. В кінці картоплю посолити і поперчити.
- Дрібно порізати кріп. Часник пропустити через прес. Готову смажену картоплю посипати кропом і часником, накрити кришкою і дати постояти пару хвилин.
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