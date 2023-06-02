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Екс «Холостяк» Іраклі Макацарія став батьком

02.06.2023

Сьогодні, 2 червня, Іраклі Макацарія повідомив на своїй сторінці в Instagram, що вперше став батьком. Його 21-річна дружина Ліза Чічуа народила хлопчика. Подробиці — в матеріалі STB.UA.

Екс Холостяк Іраклі Макацарія став батьком

Герой шостого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Іраклі Макацарія вперше став батьком. Радісну новину грузинський бізнесмен повідомив на своїй сторінці в Instagram у Stories. 

Батька зустрічають родичі та друзі біля входу в пологовий будинок, а також радісно вітають із народженням сина. Дитину назвали Giorgi (Гіоргі). На відео помітно, що Іраклі безмежно щасливий, ба більше не стримує сліз радості.

Екс Холостяк Іраклі Макацарія став батьком Екс Холостяк Іраклі Макацарія став батьком Екс Холостяк Іраклі Макацарія став батьком Екс Холостяк Іраклі Макацарія став батьком

Редакція STB.UA вітає родину з народженням первістка!

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