Екс «Холостяк» Іраклі Макацарія став батьком

Сьогодні, 2 червня, Іраклі Макацарія повідомив на своїй сторінці в Instagram, що вперше став батьком. Його 21-річна дружина Ліза Чічуа народила хлопчика. Подробиці — в матеріалі STB.UA.

Герой шостого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Іраклі Макацарія вперше став батьком. Радісну новину грузинський бізнесмен повідомив на своїй сторінці в Instagram у Stories.

Батька зустрічають родичі та друзі біля входу в пологовий будинок, а також радісно вітають із народженням сина. Дитину назвали Giorgi (Гіоргі). На відео помітно, що Іраклі безмежно щасливий, ба більше не стримує сліз радості.

Редакція STB.UA вітає родину з народженням первістка!

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