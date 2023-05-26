Старт ювілейного, п’ятого сезону премії L’ORÉAL — UNESCO «Для жінок у науці»

Відповідно до оприлюдненого дослідження UNESCO, попри зростання кількості жінок, які обирають науку своєю професією, вони й досі становлять не більше 33% серед усіх науковців світу. Із часів заснування Нобелівської премії, з 1901 року, 61 премію вручали жінкам, 894 — чоловікам. Через російське вторгнення науковці України були вимушені покинути власні домівки, втрачали місце роботи. Тому підтримка жінок у науці, які змалку стикаються з гендерними стереотипами, є вкрай важливою для відбудови України.

Високо цінуючи наукове пізнання й гендерну рівність, Фундація L’Oréal спільно з UNESCO започаткували в 1998 році програму «Для жінок у науці», яка спрямована на зміцнення позицій жінок у науці, підтримку провідного наукового досвіду і сприяння талановитим жінкам науковцям у визнанні, на яке вони заслуговують.

З метою підтримати науковий потенціал в Україні премія L’Oréal — UNESCO «Для жінок у науці» організовується в Україні з 2018 року. У 2023 році українська премія реалізується вже п’ятий рік поспіль і є частиною глобальної програми L’Oréal — UNESCO «Для жінок у науці», яка цьогоріч відзначає 25-річчя.

Мета премії — підтримати й відзначити талановитих жінок-науковиць і заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній кар’єрі.

З 6 березня до 31 травня 2023 року включно триватиме збір заяв через спеціальну онлайнплатформу. До участі запрошуються громадянки України віком від 18 до 40 років, які професійно проводять наукові дослідження в галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика), мають науковий ступінь, публікації в журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science, та є соціально активними у популяризації науки. Їх інформування про правила програми буде здійснюватися на платформі.

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Кожну заяву оцінюватиме незалежне журі програми, до складу якого входять експерти та експертки з різних галузей науки. Членами журі премії є провідні науковці України, які є визнаними фахівцями у STEM-галузях. Наступним етапом премії стане відбір поважними членами журі десяти фіналісток для участі у співбесідах у вересні 2023 року та оголошення трійки переможниць у листопаді 2023 року. Про спосіб та місце оголошення буде повідомлено окремо на сторінці Facebook та на офіційному вебсайті компанії.

Кожна лауреатка отримає грошову премію в розмірі 200 000 (двісті тисяч тисяч) гривень після відрахування обов’язкових платежів та зборів, яка може бути використана переможницями на власний розсуд.

«Наукова діяльність, як і поезія, чудова тим, що дозволяє творити, жити і вільно дихати у царині свободи. Тому поновлення премії в такі складні часи для країни є свіжим подихом життя та гаслом підтримки науки» — зазначає співголова журі премії Сергій Васильович Комісаренко, Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України.

Від самого запровадження програми «Для жінок у науці» у 1998 році понад 4100 талановитих молодих жінок-науковиць, серед яких кандидатки наук та аспірантки, здобули визнання й підтримку в 110 країнах, а п’ять отримали Нобелівську премію. Партнери — Національна академія наук України, Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» та ініціатива «Дівчата STEM».

Світові потрібна наука, а науці потрібні жінки!

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