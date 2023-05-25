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День Києва 2023: програма заходів та дата святкування

25.05.2023

Важливо! Просимо вас завжди бути обережними та пильними, не нехтувати комендантською годиною, а у разі повітряної тривоги — пройти до найближчого укриття!

Київ був стратегічним напрямом для російських військ, проте наші захисники героїчно вистояли та знищили ворога. Україна продовжує боротьбу, доводячи світу, що є незламною і сильною нацією. Традиційно, в останні вихідні травня святкують день Києва! У 2023 році це свято припадає на 28 травня. До столиці вже повернулися багато людей, тож ділимося програмою заходів. Як будуть святкувати День Києва 2023 та куди можна піти ― читайте у матеріалі STB.UA.

День Києва 2023: дата святкування та програма заходів

Наразі в Україні діє військовий стан, тож масових культурних заходів не планується. Проте пройдуть вистави, концерти, екскурсії, які кияни та гості столиці можуть відвідати. 

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Заходи на День Києва 2023 року

  • 27 та 28 травня: 6 безкоштовних екскурсій історичними районами — Контрактовою площею, Лук’янівкою та Подолом. Зареєструватися можна на сайті КМДА.
  • 27 та 28 травня: у Музеї історії Києва відкриється виставки та організують майстер-класи для дітей.
  • 25-28 травня: у кінотеатрі «Жовтень» відбудеться фотовиставка Сергія Рістенка.
  • 27-28 травня: до Музею Гончара запрошують на ярмарок народного мистецтва Квиток — 50 грн. Майстер-класи можна відвідати за попередньою реєстрацією.
  • 27 травня: Містерія «Тіні забутих предків» від Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня».
  • 27 травня: «Україна-Італія» (музика М. Лисенка), о 15:00 в музеї Миколи Лисенка. У програмі концерту – вірші українських та італійських поетів на музику композитора Миколи Лисенка у виконанні тенора та баса. Вартість квитків – 200 грн.
  • 27 травня: концерт “Рок-балади в саду”, о 19:00 у Ботанічному саду ім. Гришка. Пролунають найпопулярніші хіти Queen, Nirvana, Metallica, Beatles, Scorpions, AC/DC, The Rolling Stones, Pink Floyd, та інших славетних рок-музикантів. Квитки – від 350 грн, вхід до ботанічного саду включено у вартість.
  • 28 травня: Національний музей історії України пропонує свою програму. Локація майстрів-реконструкторів давніх музичних інструментів, локація реконструкторів обладунків та одягу, концерт бандуристів, шоу від школи ірландського танцю тощо. Вхід за вартістю вхідного квитка до музею — 100 грн.
  • 28 травня: Київський маркет. Всі. Свої запрошують на “Київський маркет”. Відвідувачі зможуть придбати різноманітні суверніри, одяг, а також посмакувати їжею.
  • 28 травня: Концерт в Андріївській церкві. На День Києва концерт солістів Національного будинку музики продемонструє пишноту вокальної творчості українських композиторів, що випромінює пристрасть і красу, гармонійно поєднує фольклорні впливи та європейську музичну мову. 

Детальну концертну програму опублікували на сайті Департаменту культури міста Києва.

День Києва 2023: дата святкування та програма заходів

День Києва 

Вперше День Києва організували у 1982 році, коли місту виповнилося 1500 років. Він не є державним святом, тож понеділок після нього ніколи не був вихідним днем.

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Скільки років Києву у 2023-му

Історики вважають, що місто було засновано приблизно у V-VI столітті. Датою заснування столиці заведено вважати 482 рік. Її обрали, відштовхуючись від першої згадки про місто, що з’явилася у літописі 882 року. Проте існують й інші версії, згідно з якими місто вважається ще старішим. Але якщо дотримуючись першої теорії, то у  2023 році Києву виповнюється 1541 рік

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