Працювати, допомагати та запалювати вогонь у темні часи – це вже стало обов’язком, кажуть у компанії Open Fire

Вірити в перемогу і невпинно працювати! Вітчизняні компанії вже зробили це своїм обовʼязком. А ще – запалювати вогонь у темні часи – додають у компанії Open Fire. Розповідають, що з початку повномасштабного вторгнення виробництво професійних грилів та печей не зупинилося, а навпаки розвивається ще дужче аби допомагати українському ресторанному бізнесові.

Підтримувати український бізнес дуже важливо для всіх нас. Завдяки тому, що компания Open Fire не зупиняла свою роботу – вдалося допомогти десяткам українських бізнесів у сфері ХоРеКа.Адже такому бізнесу необхідно допомагати- розповідають у компанії, а саме у встановленні необхідного обладнання, в проєктуванні та облаштуванні кухонь з нуля, проектуванні, встановленні пічок, грилів та мангалів.

Компанія Open Fire пишається своїми професійними майстрам і завзятими рестораторами!Є чим пишатися і в європейському масштабі, кажуть в Open Fire. Свою упевненість в тому, що обладнання має власний характер та стиль, намагаються донести й до європейських замовників. Тож популяризація українських виробників як професіоналів своєї справи – триває.