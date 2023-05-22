22 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 22 травня

22 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день біологічної різноманітності. Крім того, 22 травня вшановують Миколу Чудотворця. Які свята 22 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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22 травня ― свята:

Міжнародний день біологічної різноманітності;

Всесвітній день готів;

День Шерлока Холмса.

Міжнародний день біологічної різноманітності святкують 22 травня з 2000 року з ініціативи ООН. Метою свята є привернення уваги до збереження біологічного різноманіття на генетичному, видовому, екосистемному рівнях. За словами науковців, щогодини на землі зникає 3 види живих організмів, тобто майже 30 тисяч на рік. А скорочення видів та зменшення різноманітності життя призводить до деградації та кризи. Результатом може стати спустошення земель, погіршення умов життя, скорочення біосфери. Близько 60% екологічних систем деградує або використовується бездумно, що зумовлює втрату біологічного різноманіття і призводить до важких наслідків.

Всесвітній день готів присвячений субкультурі, а не племені, яке переселилося до Західної Європи на початку н.е. Британський діджей Cruel Britannia у 2009 році організував денну програму готичної музики на радіо BBC Radio 6 Music та сприяв створенню Дня гота 22 травня. Кажуть, що метою свята є популяризація субкультури готів, їхньої музики та більшого розуміння людей з іншими смаками.

День Шерлока Холмса святкують 22 травня. Це специфічне свято, оскільки 22 травня 1859 року народився письменник Артур Конан Дойл, який створив персонажа Шерлока Холмса. Надихнув письменника хірург Джозеф Белл, який працював у Королівській лікарні Единбурга. Кажуть, начебто Джозеф Белл робив загальні висновки з дрібних деталей та багато міг розповісти про людину, лише трохи поспілкувавшись із нею. Шерлок Холмс став культовим персонажем та ідеальним сищиком. Дойл до смерті писав про Шерлока й випустив 60 оповідей про його справи.

22 травня ― церковні свята

Перенесення мощів святого Миколая. В Україні щороку 22 травня святкують Перенесення мощів святого Миколая, або Миколу Весняного. Це релігійне та народне свято східних слов’ян, меншою мірою, південних слов’ян, молдован та румунів. У католиків цей день не має такого значення, як у православних. Як у більшості свят Київської Русі, Микола Весняний перегукується з народними традиційними святами, пов’язаними з роботою у полі, садівництвом та зміною сезонів. Свято запроваджене на честь перенесення мощей святителя Миколая з Мир Лікійських (сучасна Туреччина) в Барі, на італійському півострові, щоб врятувати від турків, які переслідували християн та руйнували їхні храми і святині. Вони й зараз зберігаються там, у побудованому навкруг монастирі. Для українців Микола Чудотворець був чи не найповажнішим святим. Його вважають захисником дітей, моряків, рибалок та усіх, хто подорожує морем. В Україні Святого Миколу Чудотворця вшановують 22 травня та 19 грудня ― двічі на рік.

22 травня ― день ангела

Сьогодні, 22 травня, свої іменини або день ангела святкують Йосип, Микола, Дмитро, Василь, Симеон, Еміль, Олена, Юлія, Роман, Ян.

22 травня ― народні прикмети та традиції:

Починається сезон активної роботи в полі.

На Миколи Чудотворця починали сіяти гречку та стригти овець.

Вважається, що в цей день ніколи не буває холодно.

На Миколу Весняного вперше в поле виводили пасти коней.

На наступний день після Миколи йде дощ ― літо буде дощовим і холодним;

22 травня ― що можна робити і чого не можна:

Не можна стригтися на Миколая Чудотворця. У цей день була заборона брати до рук ножиці.

Не можна їсти м’ясо, особливо конину.

Не можна байдикувати та витрачати зайві гроші на непотрібні речі.

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