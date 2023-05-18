День вишиванки 2023: як з'явилося це гарне вбрання

День вишиванки 2023: як з’явилася вишиванка

До Дня вишиванки 2023, який цього року українці святкують 18 травня, читайте про те, як з’явилось це гарне вбрання! Для жителів України вишита сорочка – один із найважливіших символів країни та єднання. Про те, як з’явилася вишиванка, які вони бувають і про що свідчать ті чи інші візерунки на них, – читайте в матеріалі.

Вишиванка – символ багатої на традиції української культури. Завдяки унікальному орнаменту вишита сорочка могла розповісти про походження людини, її вік, соціальний статус і навіть сімейний стан.

Час появи вишиванок історики чітко визначити не можуть. Однак на розкопках у Черкаській області археологи знайшли датовані VI століттям срібні фігурки чоловіків у сорочках з ідентичним орнаментом традиційного українського вбрання XVIII–XIX століть. Це свідчить про те, що вишиванка має багатовікову історію.

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Символи на вишиванках

Прикрашаючи вишивкою сорочки білих, чорних, червоних або синіх кольорів, українці «розповідали» іншим про своє життя. Наприклад, червоні вишиті сорочки одягали дівчата як символ любові та енергії, а сині – жінки старшого віку, які вже не матимуть дітей. Чорні сорочки носили винятково чоловіки. Найпопулярнішою є вишиванка білого кольору з різними візерунками з ниток. Орнамент і колір також розповідав чимало про власника сорочки.

Вишиванки різних регіонів України

Зустрівши українця у вишиванці з рослинним візерунком, наприклад, із зображенням винограду, калини або дуба, в чорно-червоній гамі, можна сміливо стверджувати, що це житель столиці. Полтавчани найчастіше одягали білі сорочки, вишиті білими нитками. А жителів Полісся та Волині можна було визначити завдяки біло-сірим сорочкам, розшитим червоними нитками. Для Чернігівщини характерні білі вишиванки з геометричними або рослинними орнаментами, виконані дуже дрібними стібками.

У західних регіонах характерною особливістю вишиванок був широкий спектр візерунків і кольорів. Наприклад, блакитний, який не є традиційним для більшості українських областей, або ж сорочки, вишиті тільки на рукавах скошеними чи поздовжніми смугами.

Візерунки на вишиванках

До візерунків на сорочках ставилися вкрай серйозно. Правильно вишита сорочка приносила власнику радість та благополуччя, а вишиванки, розшиті зі злим умислом, могли накликати біду. Копіювати чужий орнамент заборонялося, осікільки це означало повторення чужої долі.

Традиційно, вишивали дівчата, в такий спосіб готуючи собі посаг. А потім складали сорочки в спеціальну скриню. Кількість вишиванок в українки свідчила про її достаток. Якщо в дівчини було 30—40 сорочок – значить, вона була небагатою, 50—70 показували середній достаток, а якщо 100 і більше – то дівчина з багатої та благополучної сім’ї.

Також вишиванки вважалися справжнім оберегом від нечистої сили. Наприклад, на весілля наречена одягала особливу сорочку, яку після гулянь ховала в спальні та більше ніколи не діставала. Це символізувало захист від негараздів та пристріту в сімейному житті.

Для новонародженого малюка сорочку вишивали хрещені. Під час хрещення тканину обробляли свічками. А вишиваючи, співали пісні та молилися. Вірили, що такий обряд вбереже дитину від нещасть на все життя.

photo – Etnodim

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