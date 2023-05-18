Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru

День вишиванки 2023: як з’явилася вишиванка

18.05.2023

До Дня вишиванки 2023, який цього року українці святкують 18 травня, читайте про те, як з’явилось це гарне вбрання! Для жителів України вишита сорочка – один із найважливіших символів країни та єднання. Про те, як з’явилася вишиванка, які вони бувають і про що свідчать ті чи інші візерунки на них, – читайте в матеріалі.

День вишиванки 2023: як з'явилося це гарне вбрання

Вишиванка символ багатої на традиції української культури. Завдяки унікальному орнаменту вишита сорочка могла розповісти про походження людини, її вік, соціальний статус і навіть сімейний стан.

Час появи вишиванок історики чітко визначити не можуть. Однак на розкопках у Черкаській області археологи знайшли датовані VI століттям срібні фігурки чоловіків у сорочках з ідентичним орнаментом традиційного українського вбрання XVIIIXIX століть. Це свідчить про те, що вишиванка має багатовікову історію.

Більше на тему: День вишиванки 2023: традиції та особливості свята в Україні

Символи на вишиванках

Прикрашаючи вишивкою сорочки білих, чорних, червоних або синіх кольорів, українці «розповідали» іншим про своє життя. Наприклад, червоні вишиті сорочки одягали дівчата як символ любові та енергії, а сині – жінки старшого віку, які вже не матимуть дітей. Чорні сорочки носили винятково чоловіки. Найпопулярнішою є вишиванка білого кольору з різними візерунками з ниток. Орнамент і колір також розповідав чимало про власника сорочки.

День вишиванки 2023: як з'явилося це гарне вбрання

Вишиванки різних регіонів України

Зустрівши українця у вишиванці з рослинним візерунком, наприклад, із зображенням винограду, калини або дуба, в чорно-червоній гамі, можна сміливо стверджувати, що це житель столиці. Полтавчани найчастіше одягали білі сорочки, вишиті білими нитками. А жителів Полісся та Волині можна було визначити завдяки біло-сірим сорочкам, розшитим червоними нитками. Для Чернігівщини характерні білі вишиванки з геометричними або рослинними орнаментами, виконані дуже дрібними стібками.

У західних регіонах характерною особливістю вишиванок був широкий спектр візерунків і кольорів. Наприклад, блакитний, який не є традиційним для більшості українських областей, або ж сорочки, вишиті тільки на рукавах скошеними чи поздовжніми смугами.

День вишиванки 2023: як з'явилося це гарне вбрання

Візерунки на вишиванках

До візерунків на сорочках ставилися вкрай серйозно. Правильно вишита сорочка приносила власнику радість та благополуччя, а вишиванки, розшиті зі злим умислом, могли накликати біду. Копіювати чужий орнамент заборонялося, осікільки це означало повторення чужої долі.

Традиційно, вишивали дівчата, в такий спосіб готуючи собі посаг. А потім складали сорочки в спеціальну скриню. Кількість вишиванок в українки свідчила про її достаток. Якщо в дівчини було 30—40 сорочок – значить, вона була небагатою, 50—70 показували середній достаток, а якщо 100 і більше – то дівчина з багатої та благополучної сім’ї.

День вишиванки 2023: як з'явилося це гарне вбрання

Також вишиванки вважалися справжнім оберегом від нечистої сили. Наприклад, на весілля наречена одягала особливу сорочку, яку після гулянь ховала в спальні та більше ніколи не діставала. Це символізувало захист від негараздів та пристріту в сімейному житті.

Для новонародженого малюка сорочку вишивали хрещені. Під час хрещення тканину обробляли свічками. А вишиваючи, співали пісні та молилися. Вірили, що такий обряд вбереже дитину від нещасть на все життя.

photo – Etnodim

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
День вишиванки 2023: як з'явилося це гарне вбрання
Телеканал СТБ

Яке сьогодні свято 18 травня

 День вишиванки 2023: як з'явилося це гарне вбрання
Телеканал СТБ

День вишиванки 2023: традиції та особливості свята в Україні

 День вишиванки 2023: як з'явилося це гарне вбрання
Телеканал СТБ

День пульмонолога 2023: дата святкування 17 травня

 День вишиванки 2023: як з'явилося це гарне вбрання
Телеканал СТБ

Яке сьогодні свято 17 травня

 Киево-Печерская Лавра
Телеканал СТБ

Яке сьогодні свято 16 травня

 День вишиванки 2023: як з'явилося це гарне вбрання
Телеканал СТБ

Івана Купала 2023: коли свято в Україні та чи буде вихідний
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати