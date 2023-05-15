Фільми та серіали, які вийдуть на Netflix у травні 2023

Що подивитися на Netflix у травні 2023: 10 прем’єр

Якщо у вас був довгий складний робочий тиждень, то відпочинок перед телевізором і перегляд Netflix здається ідеальним планом. Чи не так? Згорніться калачиком на дивані, запасіться своїми улюбленими закусками та напоями, і нехай розпочнеться дивовижний марафон. Що подивитися на Netflix у травні 2023? Редакція STB.UA ділиться новинками.

Історія королеви Шарлотти Бріджертон

Приквел Бріджертона присвячений шлюбу королеви Шарлотти з королем Англії Георгом та їхній епічній історії кохання.

Фубар

Арнольд Шварценеггер повертається! Актор виконує роль агента ЦРУ, який виявляє, що його плани на пенсію опинилися під загрозою, і тепер йому доводиться братися за нову роботу, яка надто пов’язана з його родиною.

Ласун 2

Історія про подорож хлопчика, який наполовину є людиною і наполовину оленем. Серіал розповідає про його пригоди в постапокаліптичному світі, де він шукає дім і сім’ю.

Жертва/підозрювана

Документальна стрічка про журналістку Раю де Леон, яка спеціалізується на висвітленні тем сексуального насилля.

Єврейське сватання

Єврейське сватання — це пошук кохання в домовленості. Самотні з єврейської громади, яким важко знайти пару, звертаються за допомогою до Алени Бен Шалом, щоб знайти для них ідеальну пару.

Путівник кохання для туристів

Коли робота приводить американську туристичну менеджерку до В’єтнаму, її життя приймає несподіваний поворот і відкриває шлях до пригод. У фільмі розповідається про те, як молода жінка відкриває для себе нове життя та його звички.

Ласкаво просимо в Едем (2 сезон)

Захопившись епічної вечіркою, група молодих людей летить на безлюдний острів. Вони не підозрюють про небезпеку, таємницю та пастку, які на них чекають.

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Кравець

Відомий кравець починає шити весільну сукню нареченої свого найкращого друга, але всі троє зберігають секрети, які згодом зруйнують їхнє життя.

Royalteen: Принцеса Маргрете

Після скандалу на випускному принцеса Маргрете хоче повернутись до нормального життя. Незважаючи на проблеми в сім’ї, вона старанно вдає, що все гаразд… Та чи забудеться ця історія оточуючими?

Мати

Рятуючись від нападників, колишня кілерка виходить із схованки, щоб захистити доньку, яку вона покинула багато років тому. Головну роль у цьому бойовику зіграла Дженніфер Лопес

Кров та золото

Історична драма про часи Другої світової війни. В центрі сюжету — німецький дезертир, який намагається повернутися додому в останні дні війни, але його втягують у битву з військами СС, які шукають схованку із золотом.

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