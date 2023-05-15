Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»

14 травня Україна відзначила одне з найважливіших родинних свят — День матері. З вдячністю усім українським мамам, хто чекає на своїх синів та доньок і докладають зусиль до наближення перемоги, телеканал СТБ підготував фотовиставку-присвяту українкам, які народжують під час великої війни. Фото дивіться в матеріалі STB.UA, а також на виставці у ТРЦ Gulliver, яка триватиме до 21 травня.

Вони ті, хто заглушили власним серцебиттям звуки вибухів для своїх крихіток.

Ті, хто співав колискові, коли за вікном вили сирени. Хто зігрівав маленькі життя своїм світлом і теплом під час повних блекаутів. І створював їм безпеку силою своєї любові ー у сховищах, в окупації, вдома чи на чужій землі. Вони ті, хто стали щитом для своїх маленьких дітей, повіривши у чужих дорослих дітей із ЗСУ. Вони — мами, які під час великої війни народжують нових українців, щоб наше життя тривало.

Більше на тему: Фільм-присвята до Дня матері «Мадонна. Життя триває» від 14.05.2023

Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»:

Військова медикиня Мар’яна Мамонова

Співачка Світлана Тарабарова

Ведуча каналу ICTV Вікторія Сеник

Промодиректорка телеканалу СТБ Лідія Паньків

Журналістка Олена Лунькова

Співачка Марієтта

Військова психологиня Вікторія Кравченко

Адвокатка Світлана Міцкевич

Менеджерка Ганна Тимченко

Продюсерка Ольга Шпачук

Нагадаємо, ви можете переглянути експозиції фотопроєкту-присвяти «Мадонна. Життя триває» у торговельно-розважальному центрі Gulliver. Особлива локація у самому серці столиці, де сьогодні створюються сенси.

Виставка триватиме до 21 травня, з 10:00 до 22:00 на другому поверсі ТРЦ.

Вхід вільний.

Історії незламних героїнь проєкту-присвяти можна знайти у спецтемі на сайті Вікна або за кьюар-кодом, розташованим поруч із постерами героїні на місці експозиції.

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