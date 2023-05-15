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Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»

15.05.2023

14 травня Україна відзначила одне з найважливіших родинних свят — День матері. З вдячністю усім українським мамам, хто чекає на своїх синів та доньок і докладають зусиль до наближення перемоги, телеканал СТБ підготував фотовиставку-присвяту українкам, які народжують під час великої війни. Фото дивіться в матеріалі STB.UA, а також на виставці  у ТРЦ Gulliver, яка триватиме до 21 травня.

Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»

Вони ті, хто заглушили власним серцебиттям звуки вибухів для своїх крихіток.

Ті, хто співав колискові, коли за вікном вили сирени. Хто зігрівав маленькі життя своїм світлом і теплом під час повних блекаутів. І створював їм безпеку силою своєї любові ー у сховищах, в окупації, вдома чи на чужій землі. Вони ті, хто стали щитом для своїх маленьких дітей, повіривши у чужих дорослих дітей із ЗСУ. Вони — мами, які під час великої війни народжують нових українців, щоб наше життя тривало.

Більше на тему: Фільм-присвята до Дня матері «Мадонна. Життя триває» від 14.05.2023

Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»:

Військова медикиня Мар’яна Мамонова

Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»

Співачка Світлана Тарабарова

Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»

Ведуча каналу ICTV Вікторія Сеник

Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»

Промодиректорка телеканалу СТБ Лідія Паньків

Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»

Журналістка Олена Лунькова

Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»

Співачка Марієтта

Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»

Військова психологиня Вікторія Кравченко

Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»

Адвокатка Світлана Міцкевич

Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»

Менеджерка Ганна Тимченко 

Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»

Продюсерка Ольга Шпачук

Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»

Нагадаємо, ви можете переглянути експозиції фотопроєкту-присвяти «Мадонна. Життя триває» у торговельно-розважальному центрі Gulliver. Особлива локація у самому серці столиці, де сьогодні створюються сенси.

Виставка триватиме до 21 травня, з 10:00 до 22:00 на другому поверсі ТРЦ.

Героїні фотопроєкту «Мадонна. Життя триває»

Вхід вільний.

Історії незламних героїнь проєкту-присвяти можна знайти у спецтемі на сайті Вікна або за кьюар-кодом, розташованим поруч із постерами героїні на місці експозиції.

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