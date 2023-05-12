12 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 12 травня

12 травня в Україні та у всьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День вступу України до ЮНЕСКО. Крім того, 12 травня вшановують преподобного Мемнона Чудотворця. Які свята 12 травня, що можна робити і чого не можна робити ― читайте у матеріалі.

12 травня ― свята:

Всесвітній день медсестер;

Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми;

День одометра чи спідометра;

День вступу України до ЮНЕСКО.

Всесвітній день медсестер відзначають щороку з 12 травня 1965 року. Першу пропозицію про відзначення Дня медсестер винесли ще 1953 року. У 1975 році ICN прийняв рішення святкувати 12 травня, у день народження Флоренс Найтінгейл, однієї з засновниць служби сестер милосердя. До свята щорічно готують матеріали для конференцій та для надання людям інформації про внесок медсестер. Міністерство охорони здоров’я та Асоціація медичних сестер України домоглися, щоб Всесвітній день медичної сестри в Україні святкували з 1997 року.

Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми відзначають 12 травня щороку з 2010 року. За деякими даними, дату вибрано у зв’язку з діяльністю служби сестер милосердя. У 1938 році американські лікарі описали хворобу, схожу на поліомієліт, але пізніше її назвали «міалгічним енцефаломієлітом». Лише 1988 року виділили термін «синдром хронічної втоми». Вважається, що він вражає людей 25-49 років і пов’язаний з вірусом Епштейна-Барра. Лікування синдрому хронічної втоми — це фізкультура, режим дня та харчування, курс вітамінів для відновлення організму. З 2010 року лікарі та вчені домоглися, щоб у світі більше говорили про це захворювання та його наслідки.

День одометра чи спідометра проводиться щорічно з 12 травня. Він був винайдений Вільямом Клейтоном у 1847 році. Одометр, одограф або спідометр показує подолану відстань. Перший автомобільний одометр був винайдений у 1903 році. Він був запатентований як «Автометр».

16 листопада 1945 був підписаний Статут ЮНЕСКО і почалася підготовка до проведення першої конференції. Перша сесія генеральної конференції ЮНЕСКО пройшла в Парижі з 19 листопада по 10 грудня 1946. Тоді до неї долучилися представники 30 держав. 12 травня 1954 р. Україна стала членом ЮНЕСКО після того, як 21 квітня того ж року до цієї організації вступив СРСР. Тому в Україні 12 травня святкують День вступу України до ЮНЕСКО. ЮНЕСКО ― правонаступниця Ліги націй у питаннях збереження культурної спадщини, членами якої була розгорнута робота зі збереження культурних цінностей України. До того ж, ЮНЕСКО відзначило багато важливих для України дат, як 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка, 250-річчя з дня народження Григорія Сковороди, 1500-річчя з дня заснування Києва. Безліч об’єктів української культури знаходиться під охороною ЮНЕСКО, і наша співпраця щороку тільки збільшується.

12 травня ― церковні свята:

преподобного Мемнона Чудотворця;

святого Василя Острозького.

Мемнон Чудотворець з юності жив у пустелі, багато постив і молився. Він став священиком, а потім дослужився до ігумена монастиря. Як стверджують церковні джерела, він отримав дар передбачення завдяки своїй благочесності. Також він молитвами творив чудеса ― за його молитвами зникла сарана, у пустелі відкрилося джерело з водою. І він виганяв злих духів. Вшановують Мемнона Чудотворця 12 травня.

Василя Острозького зарахували до святих та шанують 12 травня у Чорногорії. Не плутати зі святом Василя в Україні 14 січня.

12 травня ― День ангела:

Якщо сьогодні хтось збирається хреститися за православним обрядом, то може отримати таке ім’я: Арсеній, Артемій (Артемія), Василь, Іван, Магн, Мемнон, Персида, Родопіан, Рут, Фавмасій, Федот, Феогній (Феогнід), Феост, Філімон.

12 травня ― народні прикмети та традиції:

Цього дня вшановують Дев’ять мучеників. Люди вірять, що святі допомагають подолати тілесні хвороби та різні епідемії, тому сьогодні молитви звертають до них;

Народженим 12 травня обіцяють нелегке життя, але багато звершень та випробувань.

12 травня ― що можна і чого не можна робити:

Сьогодні не можна злословити, бажати хвороби та смерті іншим ― це може повернутися вам;

Якщо людей турбували хвороби, вони йшли до церкви молитися за зцілення;

Заборонено шуміти, лаятись, надміру веселитися.

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