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Яке сьогодні свято 11 травня

11.05.2023

11 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят та серед них День свята шлунка. Крім того, 11 травня вшановують святителя Кирила. Які свята 11 травня, що можна робити і чого не можна читайте у матеріалі.

11 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

11 травня ― свята:

  • День свята шлунка, або Національний день, коли можна їсти те, що хочеться.

У США 11 травня люди можуть дозволити собі їсти, що хочеться ― у День свята шлунка. Вважається, що засновником свята дозволеної обжерливості був актор Томас Рой. У західній культурі більшою мірою, ніж у східній, прийнято стежити за своїм харчуванням і дієтою, у розумінні раціону. Часто люди уникають певних продуктів, щоб уберегти організм від холестерину, глютена тощо. 11 травня жартома вирішили «дозволити» себе побалувати смачненьким ― адже, хоч раз на рік це можна зробити?

11 травня ― Церковні свята

День святителя Кирила дозволяє вшанувати християнського священика, архієпископа Олександрійського, якого вважають творцем христологічної доктрини. Він жив нібито в 4-5 столітті, 32 роки був єпископом Олександрійським. Нібито раніше він знайшов скит святого Макарія у Нітрійських горах, у якому пробув 6 років. Кирило написав багато робіт, важливих для християн. Наприклад, Тлумачення на Євангеліє від Луки, від Іоанна, Послання апостола Павла до Коринтян та Євреїв. Помер він у 444 році.

11 травня ― День янгола

Якщо 11 травня здійснити обряд хрещення за східно-християнським обрядом, то можна отримати такі хрещені імена: Максим, Максима, Кирило, Віталій, Віталія, Віталіна.

11 травня ― народні прикмети та традиції:

  • Якщо ніч зоряна і тепла, значить по осені дозріє щедрий урожай;
  • Вдень тепло та сонячно, а ніч ясна — рік буде багатий.

11 травня ― що можна і що не можна робити:

  • Не можна зістригати нігті маленьким дітям та новонародженим;
  • Якщо проколоти вуха — погано чутимете.

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