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Яке сьогодні свято 9 травня

09.05.2023

9 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят, шанують святих, а також шанують пам’ять загиблих під час Другої світової війни. Крім того, 9 травня ― Степанів день і день Василя Амасійського. Які свята 9 травня, що можна робити і чого не можна ― читайте у матеріалі STB.UA.

9 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

9 травня ― свята:

  • День Європи
  • Другий день пам’яті та примирення;
  • День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

День Європи присвячений єдності країн Європи, миру та солідарності.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що запроваджує в Україні святкування Дня Європи 9 травня. Також глава держави подав до Верховної Ради законопроєкт, що пропонує зробити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
«Це буде День Європи, яка допомагає нам боротися за всіма напрямками: на полі бою зброєю, на дипломатичній передовій — рішучістю, проти ракетного терору та зимового блекауту, в економіці та на юридичному фронті. Це буде День Європи — нашої союзниці. Яка ніколи не називає Україну „вигаданим“ чи „штучним“ утворенням. І яка дає нам свою зброю, щоб ми могли захистити себе та її — нашу Європу», — зазначив Зеленський.

Дні пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Україні у 2023 році ― 8 та 9 травня. У 2023 році Україна відзначає 8–9 травня в умовах повномасштабної військової агресії росії, яка зазіхає на нашу незалежність та територіальну цілісність, саме існування українців, намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки та загрожує миру в усій Європі. 

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ― державне свято в Україні, яке офіційно відзначається 9 травня, починаючи з 2016-го року. Воно прийшло на зміну радянському святу Дня Перемоги, яке святкували в СРСР, а потім і в Україні до 2015 року включно. Через декомунізацію після 2014 року було скасовано святкування «Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр» і було прийнято новий закон, який встановив в Україні заборону на пропаганду та публічне використання нацистської та комуністичної символіки. З законодавства зник термін «Велика вітчизняна війна». Також у новому державному святковому дні відбувається перенесення акценту з історії воєнних дій на історії конкретних людей. Також у законі зазначено, що це не свято, а день пам’яті та вшанування загиблих.

9 травня ― Церковні свята

День святого Василя Амасійського у православних християн ― 9 травня. Василь Амасійський ― християнський святий, єпископ Амасійський. Вшановується в лику святих як священномученик. Святий Василь Амасійський був єпископом Амасії, столиці Понта та брав участь у Анкірському Соборі 314 року та Новокесарійському Соборі 320 року. Його заарештували і відрубали голову за підтримку християн. Тіло викинули в море, але пізніше чудом було знайдено мощі Василя Амасійського.

9 травня ― День ангела

9 травня багато людей відзначають свої іменини. Якщо ви хреститесь у цей день, то можете отримати такі церковні імена: Василь, Іван, Микола, Петро, ​​Степан.

9 травня ― народні прикмети та традиції:

  • Якщо вранці будуть заморозки, є ймовірність їхнього повернення на тижні.
  • 9 травня потрібно зустрічати ластівок, що повертаються з теплих країв.
  • Вважається, що 9 травня — найкращий день для посадки овочів.

9 травня ― що можна і не можна робити в цей день:

  • займатися тяжкою фізичною роботою;
  • робити у будинку прибирання;
  • лаятися і лихословити;
  • сумувати та допускати погані думки.

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