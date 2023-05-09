Що робити, якщо вкусив кліщ?

Що робити при укусі кліща? Якщо вас вкусив кліщ, потрібно обов’язково видалити і вбити його — чим раніше, тим краще. Читайте про перші дії та профілактику після укусу кліща, які можуть урятувати вам життя.

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Що робити при укусі кліща в домашніх умовах:

Видалених та знайдених кліщів потрібно роздавлювати. Якщо не знищити кліща, то самка може відкласти нащадка, перебуваючи у вас вдома. І у вашій оселі буде ціла армія кліщів. Вони знаходять свою жертву за запахом і теплом – кліщі повзуть за своєю жертвою до 30 м, щоб знайти її та вкусити. Якщо кліщ вас вкусив, його потрібно видалити. Бажано його видаляти відразу ж, тому що чим довше він знаходиться на шкірі, тим більше збудників він посилає. Але видаляти треба за певною технікою. Можна видаляти кліща пінцетом, але захоплення потрібно робити ближче до голівки, щоб не розірвати тіло кліща на частини. Попередньо обробіть пінцет спиртом. Щоб правильно видалити кліща, використовуйте також звичайну нитку. Спочатку обробіть шкіру спиртом. Потім довкола кліща проведіть петлю. Петля повинна щільно прилягати між кліщем (по його лапкам) та шкірою людини. Далі скручуйте кінці ниточки і піднімайте вгору – так кліщ витягнеться разом із головкою. Після цього знову протріть місце укусу спиртом.

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Video: Що робити при укусі кліща: порядок дій Що робити, якщо вас вкусив кліщ? Розповідаємо алгоритм дій при укусі кліща. Що робити, як швидко проявляються симптоми і якою має бути профілактика - читайте у нашому матеріалі

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