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Яке сьогодні свято 6 травня

06.05.2023

6 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят, а також шанують усі піхотні війська. Крім того, 6 травня – Юр’їв день у церковному календарі. Які свята 6 травня, що можна робити і чого не можна ― читайте у матеріалі.

6 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Які свята 6 травня:

  • Міжнародний день без дієт;
  • День піхоти.

Міжнародний день без дієт вперше відсвяткували 6 травня у Великій Британії. Активісти почали відзначати його також в інших країнах світу ― у США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Індії, Ізраїлі, Данії, Швеції та Бразилії. З 1998 року свято підтримують Міжнародна асоціація прийняття розмірів (ISAA) та Національна організація жінок (NOW). Символом Міжнародного дня без дієт є синя стрічка. Активістки з цих організацій хочуть покласти край дискримінації за вагою, «розміризмом» та фетфобії.

День піхоти в Україні святкують 6 травня. Це пов’язано з тим, що у 1648 році козаки перемогли у битві біля Жовтих Вод ― перша перемога Визвольної війни Богдана Хмельницького. За розпорядженням Президента України, з 2019 року Сухопутні війська вшановуються в Україні саме на честь цієї події. До того ж саме 6 травня відзначають День Георгія визволителя ― покровителя піхоти в Україні.

Церковні свята 6 травня

  • Юр’їв день (День святого Георгія)

Юр’їв день православні християни відзначають 6 травня. Георгій, або Юрій був сином християнина, якого стратили за віру. Сам він вступив на військову службу в Римській імперії і дослужився до трибуна за часів імператора Діоклетіана. Заради християн він відмовився від своєї кар’єри військового і політика й загинув в ім’я християн. Вважається покровителем людей сильних духом, тому таким для себе його обрали українські воїни.

6 травня ― День янгола

Сьогодні, 6 травня, свої іменини відзначають Анатолій, Георгій, Іван, Валерій, Валерія, Олександра. У разі хрещення діти отримуватимуть такі «хрещені імена».

6 травня ― народні прикмети та традиції

Наші пращури помітили, що в цей день погода буде хороша. Тварин зі спокійною совістю можна почати виганяти на пасовища.

6 травня — що можна і не можна робити в цей день

  • У Георгіїв (Юр’їв) день заборонено займатися городництвом, виконувати важку роботу, в якій немає потреби щомоментно.
  • У Юр’їв день заборонено лаятися матом, сваритися в сім’ї, бо вб’є громом.
  • Не можна сидіти у брудному будинку, зберігати непотрібні речі, скупитися.
  • На Георгіїв день потрібно допомагати нужденним.

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