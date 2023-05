Медійна ініціатива за права людини потрапила до короткого списку премії Emerging Europe Awards 2023 (Голосування)

Українська правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» потрапила до шортлисту премії Emerging Europe Awards 2023 в категорії «Демократія і верховенство права». Відкрите голосування за номінантів премії, серед яких чимало представників України, триватиме до 7 травня.

Зараз розпочалося відкрите онлайн-голосування, яке триватиме до 7 травня. За його результатами з трьох номінантів у кожній з категорій буде обраний переможець.

«Я без поняття, як це сталося і хто нас номінував, — ми дізналися про це з листа організаторів. Але нагорода хороша, там багато достойних номінантів у різних категоріях, серед яких достатньо українців і українок і зовсім немає росіян, — написала координаторка МІПЛ Ольга Решетилова у фейсбуці. — Дуже прошу вас, якщо ви вважаєте те, що робить МІПЛ важливим і потрібним, проголосувати».

За словами Решетилової, це допоможе зробити ще більш видимими для світу зусилля українських правозахисників із документування злочинів Росії і притягнення винних до відповідальності.

В МІПЛ також закликали голосувати за представників і представниць України й в інших категоріях премії.

Медійна ініціатива за права людини — українська неурядова організація, започаткована у вересні 2016 року. Мета організації — поєднати інформування, аналітику та адвокаційні активності для виявлення та реагування на порушення прав людини в умовах російської збройної агресії проти України. МІПЛ є учасницею коаліції «Україна. 5 ранку».

Emerging Europe Awards — це частина програми Emerging Europe, що покликана продемонструвати та відзначити видатні ініціативи розвитку в Європі, а також прогресивну роботу організацій і окремих осіб, зокрема світових лідерів, які зробили внесок в успіх регіону. Місія програми полягає в сприянні соціальному, економічному та демократичному зростанню в 23 країнах Європи.

Цьогоріч до шортлисту Emerging Europe Awards потрапило чимало представників України. Номінантами премії в категорії Media Freedom and Responsible Reporting стали об’єднання українських піарників PR Army та видання The Kyiv Independent. У категорії Health and Social Care (Ініціатива року щодо охорони здоров’я та соціальної допомоги) номіновано київське кафе Sunshine Cafe, де працюють люди з інтелектуальними порушеннями та синдромом Дауна.

Українська письменниця і сценаристка Любов Якимчук номінована у категорії Artistic Achievement (Досягнення в мистецтві) за збірку «Абрикоси Донбасу» й вірш «Молитва».

У категорії Young Influencer Україну представляє очільниця ГО «Молоді лідерки миробудування» Анна Попсуй, а в категорії Female Business Leader — колишня велоперегонниця, нині бізнесвумен Альона Андрук.

Також до короткого списку премії потрапили представники та представниці українського бізнесу:

фундація Energy Act for Ukraine (категорія Green Energy);

програма Export Academy від Офісу з розвитку підприємництва та експорту (категорія People-First Economy);

міжнародна ІТ-консалтингова компанія Sigma Software (категорія Global Champion);

українсько-польський проєкт Diia.pl;

додаток mObywatel (у категорії Modern and Future-Proof Policymaking).

Проголосувати за номінантів премії можна тут.

