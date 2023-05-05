Коли День матері в Україні у 2023 році

Традиційно День матері в Україні і світі відзначають у другу неділю травня. Якого числа українці святкуватимуть День матері у 2023 році? Яка історія свята? Як можна провести цей чудовий світлий день? І який фільм-посвяту покаже телеканал СТБ? Дізнайтеся в матеріалі STB.UA.

Коли День матері в Україні?

Як ми вже зазначали вище, зазвичай День матері святкують у другу неділю травня. У 2023 році в Україні його відзначають 14 травня. Свято не вважається офіційним, тому додаткового вихідного у нас не буде.

У День матері прийнято дарувати своїм мамам квіти, листівки з поздоровленнями і просто приділяти їм час. Звичайно ж, найважливіше – це увага. Що б ви не подарували своїй мамі, вона завжди буде щиро радіти. В Україні проявляти повагу до жінки є важливою традицією. З давніх часів діти і чоловіки оспівували мати як берегиню сім’ї, роду і цілого народу. Пізніше українці почали поклонятися Божій Матері і дякувати їй за заступництво.

День матері: історія свята

1907 року американка Анна Джарвіс виступила з ініціативою поважати матерів. Жінка надіслала листи до державних установ з пропозицією присвятити один день вшануванню найрідніших жінок. У 1910 році штат Вірджинія вперше визнав День матері офіційним святом.

Серед української громади День матері спочатку влаштувала Спілка українок Канади 1928 року. Наступного року його відзначали у Львові. У 1939 свято заборонила радянська влада. А з 1990 року День матері повернувся до України.

Що подивитися до Дня матері?

Всім українським мамам, які попри безжальність ворогів народжують нових українців, телеканал СТБ покаже фільм-присвяту «Мадонна. Життя триває». У фільмі глядачі побачать історії трьох жінок, які народили під час повномасштабного вторгнення. Мами, які в найжахливіших умовах стають для своїх дітей справжнім щитом! Які навіть серед темної ночі випромінюють світло, що не згасити. Вмикайте СТБ 14 травня о 23:10.

Video: Коли День матері 2023 в Україні Коли День матері в 2023 році в Україні? Дізнайтеся історію свята Дня матері в нашому матеріалі

У День матері не забудьте привітати найближчих жінок, які так сильно нас люблять!

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