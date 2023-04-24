YouTube-канал Ольги Кучер для іноземної аудиторії про війну росії проти України

Ведуча СТБ Ольга Кучер створила YouTube-канал для іноземної аудиторії про війну росії проти України

Ведуча інформаційної програми «Вікна-новини» на СТБ Ольга Кучер створила англомовний YouTube-канал для іноземної аудиторії. Цей канал для тих, хто хоче зрозуміти, що зараз відбувається в Україні, як українці борються та живуть під звуки повітряних тривог і ракетних обстрілів, і як ця кривава війна, яку розв’язала росія, впливає на весь світ. Таким Ольга бачить власний внесок у боротьбу проти засилля російської пропаганди у західному інформаційному просторі.

Повномасштабна війна застала Ольгу в декретній відпустці на Буковелі, куди ведуча поїхала разом із маленькою донечкою. «Ми терміново поверталися додому, але повертатися вже не було куди, і нас прийняли на півроку родичі чоловіка на Львівщині», — згадує ведуча. Вона, тележурналістка з багаторічним досвідом, не могла залишитися осторонь у такий вирішальний для країни час, і через деякий період Ольга долучилася до команди інформаційного марафону FreeДОМ. Саме під час роботи у марафоні сталася зустріч, яка підштовхнула Ольгу на створення власного інформаційного влогу для західної аудиторії.

«Наприкінці минулого року я писала інтерв’ю з одним європейським політиком і він каже: «Тепер я почав краще розуміти Польщу і країни Балтії, які виступали за те, аби заборонити в’їзд УСІМ росіянам до країн Європи». Знаєте, коли він це зрозумів? У грудні 22 року, під час відпустки до однієї екзотичної країни, де зустрів реальних російських туристів. Він каже: «Вони ходять у футболках з російським прапором, з орлом і відкрито пишаються своєю країною! Їх не бентежить, що їхня батьківщина розв’язала найкривавішу війну з часів Другої світової. Я шокований, що їм не соромно»… Уявляєте? Рік повномасштабної війни, а людина зрозуміла, що з росіянами неможливо мати справу, тільки коли сама з ними зустрілася особисто. Знаєте, я аж присіла в той момент. Бо подумала, а що ж тоді в головах пересічних європейців? Брати, одна релігія та одна культура? І я вирішила, що маю робити свій внесок у руйнування такого порядку денного — запустити англомовний влог на ютубі для західної аудиторії, де говоритиму про вторгнення росії в Україну, злочинні дії окупантів та показуватиму життя звичайної українки під час повномасштабної кривавої війни», — розповідає ведуча.

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Серед відео, які можна побачити на каналі Ольги Кучер, щотижневі огляди новин, розповіді про історичні причини війни росії проти України, інтерв’ю з гостями та розмови з людьми, які транслюють українські наративи на Заході. Однак, за словами ведучої, є й ті, кого доводиться переконувати у тому, що росія спеціально знищує українську ідентичність. Особливо гострим став діалог із британським блогером, який відвідав окуповану частину Луганщини і назвав своє відео «Подорож у ‘нову росію’», в якому розповідав, що в Україні є нацисти.

«У нього, до слова, майже 90 тисяч підписників, переважно зі Сполученого Королівства. І він транслює на свою аудиторію абсолютно російські наративи. Я зрозуміла, що маю з ним поговорити і донести правду, але не підозрювала, що саме на мене очікує… Скажімо так, це був складний діалог, під час якого у мене з обличчя не сходив вираз шоку, але під кінець розмови цей товариш таки дещо змінив думку про Азов. Ну хоч на цьому дякую», — ділиться Ольга.

Контент для каналу ведуча створює власноруч: готує матеріали, збирає інформацію, домовляється з гостями, записує і монтує відео. Тож, якщо серед ваших знайомих є ті, хто проживають за кордоном, поділіться з ними посиланням на канал Olya Krechko.

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